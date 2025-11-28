Black Friday iPhone 16 : les meilleurs prix sur les iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max et iPhone 16e

Le Black Friday s'attaque depuis ce matin aux prix des iPhone 16 dans toutes leurs déclinaisons : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

L'iPhone 16, sorti l'année dernière, est certainement l'un des plus bradé lors du Black Friday ce vendredi 28 novembre. Supplanté par la nouvelle gamme, ce dernier a déjà vu ses prix chuter sur l'Apple store : avant le Black Friday, l'iPhone 16 y affiche 869 euros dans sa version 128 Go, contre 969 euros avant l'arrivée de l'iPhone 17. L'iPhone 16 Plus, une déclinaison désormais abandonnée par Apple, est toujours en vente au prix officiel de 969 euros en version 256 Go quant à lui, contre 1249 euros et 1119 euros pour la version 128 Go avant l'iPhone 17.

L'iPhone 16 a été décliné en quatre variantes distinctes : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et Pro Max, sans compter l'iPhone 16e sorti en début d'année 2025 pour lancer Apple intelligence. Les modèles standards, iPhone 16 et 16 Plus, sont dotés de solides caractéristiques. Avec leur écran Super Retina XDR OLED allant de 6,1 à 6,7 pouces, ils offrent une qualité d'affichage remarquable. Leur double capteur photo arrière de 48 et 12 mégapixels permet de réaliser de superbes clichés en toutes circonstances. La puce A18 Bionic apporte toute la puissance nécessaire pour profiter d'une expérience fluide au quotidien.

Si vous avez un budget plus conséquent et recherchez le nec plus ultra, les déclinaisons Pro de l'iPhone 16 cochent toutes les cases. Leur design premium en titane, leur triple capteur photo intégrant un téléobjectif et leur écran Super Retina XDR OLED 120 Hz sont une véritable invitation à la créativité et au divertissement, notamment grâce à ses deux capteurs 48 Mpx et 12 Mpx (tant que l'on ne compte pas trop sur son zoom). Avec jusqu'à 1 To de stockage, vous pourrez emporter partout avec vous vos précieux souvenirs.

Quelle que soit sa déclinaison (standard, Plus, Pro, Pr Max), l'iPhone 16 profite surtout et toujours de son système d'exploitation iOS qui se révèle toujours aussi stable et ergonomique malgré de nombreux usages de l'appareil et les interactions avec tous les autres outils made in Cupertino. Mentionnons également les puces A18 et A18 Pro qui délivrent d'excellentes performances. Suivez les prix de l'iPhone 16 ci-dessous.

Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 16

Prix de départ : l'iPhone 16 128 Go est affiché actuellement à 869 euros sur l'Apple Store.

iPhone 16 128 Go

Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 16 Plus

Prix de départ : l'iPhone 16Plus 128 Go était affiché à 1119 euros sur l'Apple Store avant d'être retiré lors de l'arrivée de l'iPhone 17. L'iPhone 16 Plus 256 Go y est toujours à 969 euros.

iPhone 16 Plus 128 Go

Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 16e

Prix de départ : l'iPhone 16e 128 Go est affiché actuellement à 719 euros sur l'Apple Store.

APPLE iPhone 16e 128GB White

Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 16 Pro

Prix de départ : l'iPhone 16 Pro Max 256 Go est affiché actuellement à 1479 euros sur l'Apple Store.

iPhone 16 Pro

Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max 256Go Titane Naturel

