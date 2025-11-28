Amazon lâche une bombe : les AirPods 4 neufs sont à 109 euros pour le Black Friday

Les AirPods 4, la dernière génération des AirPods (hors gamme Pro) sont à prix réduits pour le Black Friday. Voici comment profiter de la meilleure offre !

C'est le jour-J du Black Friday 2025 et Amazon vient de rétrécir les prix des petits AirPods ! Oui, les écouteurs Bluetooth d'Apple sont à prix réduit sur la célèbre plateforme. Amazon a choisi pour cela les AirPods 4, des appareils récents qui offrent le meilleur de la technologie de la marque à la pomme. Certes, ce ne sont pas les AirPods Pro mais c'est sans doute le meilleur rapport qualité-prix du moment pour profiter de nouveaux AirPods lors du Black Friday !

Pour profiter du meilleur prix, il faut se tourner vers les AirPods 4 sans réduction active de bruit (ANC). Ils sont proposés à 109 euros sur Amazon et vous pouvez comparer les derniers prix et faire votre choix ci-dessous.

AirPods 4

Vous préférez la version avec ANC ? Elle est aussi en promotion sur Amazon à 169 euros ce vendredi 28 novembre. On peut parfois les trouver moins chers chez Rakuten. La puce H2 intégrée combiné à des micro améliorés gère parfaitement la réduction active du bruit. Les ondes graves sont atténuées, ce qui s'avère très pratique au bureau comme dans les transports. De quoi profiter d'une qualité sonore optimale.

AirPods 4 ANC

Rappelons que les AirPods 4 offre ausis un son audio spatial personnalisé. Vous bougez la tête ? Le son suit vos mouvement pour vous assurer un confort d'écoute toujours optimal avec une expérience immersive. La résistance à l'eau et à la poussière a aussi été améliorée sur cette génération d'AirPods. Enfin, parlons du boîtier de recharge plus compact sur les AirPods 4alors que l'autonomie est préservée. Autant de raisons de craquer pour les petits écouteurs Apple !

AirPods 4 mais aussi AirPods Pro 2 ou casque AirPods Max... Vous voulez retrouver les derniers bons plans AirPods durant ce Black Friday ? La rédaction a préparé pour vous sa sélection dédiée à retrouver ci-dessus avec les dernières offres en direct et la meilleure sélection des prix du web. Un autre petit cadeau à l'occasion de ce Black Friday 2025...