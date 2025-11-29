Pour le Black Friday, le prix du casque Bose QuietComfort Ultra est en forte baisse grâce à cette offre

À l'occasion du week-end du Black Friday, le site Boulanger vous permet de profiter d'une double réduction sur l'achat du casque Bose QuietComfort Ultra.

En ce dernier week-end du mois de novembre 2025, Boulanger profite du Black Friday pour baisser fortement le prix du Bose QuietComfort Ultra.

Le site e-commerce français propose en effet à ses clients de se procurer le casque sans fil à réduction de bruit à 274,99 euros au lieu de 399,99 euros.

La réduction de 125 euros se fait grâce à une remise immédiate de 25% de la part du site Boulanger et à une remise de 25 euros avec le code BF25. Le coupon valable jusqu'à ce dimanche 30 novembre doit être saisi pendant l'étape de la commande.

Casque Bose QuietComfort Ultra

Le Bose QuietComfort Ultra et ses caractéristiques principales

Lancé il y a deux ans, à l'automne 2023, le Bose QuietComfort (QC) Ultra dispose de coussinets en cuir synthétique. Cela permet aux possesseurs du casque de profiter d'une immersion sonore totale et d'un confort d'écoute inégalé.

Grâce à la compatibilité avec la technologie sans fil Bluetooth 5.3, celle-ci assure au casque une liaison sans fil stable et de qualité. Avec la connexion multipoint intégrée, la ou le propriétaire du QC Ultra peut basculer entre différents appareils connectés (PC, tablette ou smartphone). La connexion filaire depuis une prise Jack 3.5 mm est également possible.

Du côté de l'autonomie, le casque Bose peut être utilisé pendant une durée maximale de 24 heures, soit l'équivalent d'une journée complète. La réduction de bruit active (ANC) intégrée permet l'élimination des bruits ambiants indésirables. De son côté, la fonctionnalité du mode bruit ambiant amplifie les sons extérieurs si besoin.

Le casque de la marque américaine est aussi équipé d'un micro intégré pour des appels clairs, et peut se plier pour un rangement facile. Pour terminer, le Bose QuietComfort Ultra est fourni avec un étui de transport, un câble audio de 3,5 mm à 2,5 mm et un câble USB-C (A vers C).