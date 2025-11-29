Black Friday Galaxy Z Flip 7 : le smartphone pliable Samsung est en chute de prix, ne ratez pas cette superbe offre !

La boutique officielle Samsung vous permet d'économiser jusqu'à 350 euros sur l'achat du Samsung Galaxy Z Flip 7, à l'occasion du Black Friday 2025.

Le store Samsung participe aussi au Black Friday ! Jusqu'à ce lundi 1er décembre 2025, la boutique officielle de la marque coréenne vous invite à profiter d'une belle offre sur le Galaxy Z Flip 7.

Affiché au prix conseillé de 1202,05 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 7 proposé en plusieurs coloris au choix est à 999 euros. En plus de la remise immédiate de 200 euros, le code BF10 (à mentionner avant la validation définitive de la commande) donne droit à 10% de réduction supplémentaire.

Et si vous payez via PayPal, vous obtenez 50 euros de remise additionnelle. Avec ce cumul de réductions, le smartphone pliable est à 849,10 euros.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 et ses points forts

Présenté par Samsung au début de l'été 2025, le Galaxy Z Flip 7 est un smartphone pliable haut de gamme qui possède deux écrans intérieur et extérieur.

L'écran principal intérieur Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces comprend une définition en Full HD+ de 2520 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 397 ppp. Quant à l'écran extérieur Super AMOLED de 4,1 pouces, il dispose d'une définition de 948 x 1048 pixels et d'un verre Gorilla Glass Victus 2.

Parmi les points forts du téléphone, on peut trouver un processeur Exynos 2500, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage non extensible de 256 Go, une batterie de 4300 mAh avec charge rapide et surtout le système Android 16 avec One UI 8. D'ailleurs, le constructeur coréen garantit 7 ans de mises à jour du système et de sécurité.

Du côté de la partie photo/vidéo, les futurs acquéreurs du Galaxy Z Flip 7 auront l'occasion de profiter d'un double capteur arrière de 50 MP (grand-angle, f/1.8) + 12 MP (ultra-grand-angle, f/2.2) et d'un capteur frontal de 10 MP dédié à la prise de selfies.

Pour terminer, la connectivité du Samsung Galaxy Z Flip 7 est assurée par la présence du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C 3.2.