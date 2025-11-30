Black Friday MacBook Air 15" : le prix de l'ordinateur Apple avec M4 est en forte baisse pour quelques heures !

Durant toute la journée du 30 novembre 2025, le bon plan qui va suivre va vous permettre d'économiser plus de 350 euros sur l'achat de l'Apple MacBook Air 15" avec M4.

En ce dimanche 30 novembre 2025 uniquement, Rakuten vous donne la possibilité de faire une très bonne affaire sur l'achat du MacBook Air 15" avec sa puce M4.

Depuis la boutique française Darty, l'ordinateur Apple de 2025 proposé dans un coloris noir est à 1149 euros au lieu de 1399 euros. Cela correspond à une réduction de 250 euros par rapport au prix affiché sur le site Apple.

Afin d'obtenir le tarif réduit de 1149 euros, il est recommandé de saisir le code BLACK50 lors de l'étape du panier. En plus du coupon de réduction, vous pouvez profiter d'un cashback supplémentaire de 105,91 euros si vous êtes membre du programme ClubR Rakuten.

En prenant en compte le code et le cashback, le MacBook Air M4 revient alors à 1043,09 euros, soit le meilleur prix constaté pour la période du Black Friday 2025.

Apple MacBook Air 15" avec M4

Quels sont les points forts de l'Apple MacBook Air M4 15" ?

Commercialisé au début de l'année 2025, le MacBook Air associé à l'offre Rakuten pour le Black Friday possède un écran rétroéclairé par LED de 15,3 pouces avec technologie IPS, une résolution native de 2880 x 1864 pixels à 224 pixels par pouce et une luminosité de 500 nits.

L'Apple MacBook Air inclut notamment la puce Apple M4 comprenant un CPU 10 cœurs (avec 4 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique), un GPU 10 cœurs, le Ray tracing à accélération matérielle, le Neural Engine 16 cœurs et 120 Go/s de bande passante mémoire.

Grâce à sa batterie lithium‑polymère intégrée de 66,5 Wh, l'ordinateur Apple bénéficie une durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 18 heures. On y trouve aussi 256 Go d'espace de stockage en SSD, 16 Go de RAM, le Wi‑Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4.

Quant à la partie audio/vidéo, elle est assurée par la présence d'un système de quatre haut-parleurs (avec prise en charge de l'audio spatial) et d'une caméra 12MP Center Stage.