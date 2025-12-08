Motorola Edge 70 : la firme ressort son smartphone ultra fin en collaboration avec Pantone

La nouvelle collaboration entre Pantone et Motorola accouche d'un smartphone avec des tons "Cloud Dancer".

Il n'y a pas que Samsung et Apple qui ont pris le train des smartphones ultra fins en marche. La firme Motorola s'est également illustrée il y a quelques semaines en dévoilant son Motorola Edge 70. La proposition est intéressante (et bien appréciée par la critique en général) puisqu'elle permet de bénéficier d'un téléphone très fin sans dépasser le prix de sortie de 800 euros. Une jolie petite prouesse comparée aux Samsung Galaxy S25 Edge et à l'iPhone Air dont les tarifs étaient bien supérieurs à leur sortie.

Fort de cette sortie, Motorola vient d'annoncer une nouvelle collaboration avec l'institue Pantone. L'entreprise connue pour sélectionner la couleur de l'année a récemment dévoilée les tons pour 2026 avec le blanc "Cloud Dancer" (qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux tant le blanc fait débat comme "couleur" de l'année).

C'est ainsi que Motorola annonce la sortie d'un nouveau coloris pour son Edge 70 qui se pare du fameux blanc "Cloud Dancer". Cette nouvelle édition rejoint l'ensemble de la collection "The Briliant Collection" dévoilée avec Swarovski il y a quelques mois.

Le Motorola Edge 70 dans son nouveau coloris blanc "Cloud Dancer". © Motorola

Le Edge 70 dans son nouveau coloris sera disponible en France à partir du mois de février 2026 au tarif de vente recommandé de 799 euros.