iPhone 18 : une sortie repoussée et un prix en hausse à venir ?

Le prochain iPhone 18 ne serait pas la priorité d'Apple en 2026. La firme n'hésiterait pas à repousser son smartphone phare au profit d'un autre.

Vous attendiez avec impatience le prochain iPhone 18 pour changer de téléphone ? Nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Selon les dernières informations disponibles sur la toile, il semblerait qu'Apple ait décidé de repousser la sortie de son traditionnel iPhone à l'année prochaine. Vous avez bien lu : l'iPhone 18 ne serait pas prévu pour 2026, mais pour le début d'année 2027.

Cette décision de repousser l'iPhone 18 a de quoi surprendre surtout lorsqu'on connait les habitudes d'Apple. Cela fait maintenant plusieurs années que la firme profite d'une grande keynote en septembre pour dévoiler sa gamme de nouveaux iPhone à venir. En 2026, la firme changerait la donne avec plusieurs sorties prévues, mais un iPhone 18 repoussé à une date ultérieure.

L'iPhone 18 va laisser de la place aux petits nouveaux

La stratégie d'Apple pour 2026 semble être de mettre en avant d'autres modèles, à commencer par les iPhone 18 Pro et Pro Max qui seraient toujours prévus pour le mois de septembre. Ces derniers ne seraient cependant pas accompagnés d'un iPhone 18 classique ou d'un iPhone Air 2, mais bel et bien d'un iPhone 18 Pro Fold, le premier téléphone pliable d'Apple.

L'iPhone 18 Pro Fold est en rumeurs depuis de nombreuses années sur la toile. Des années après le premier smartphone pliable de chez Samsung, ce serait au tour d'Apple de se lancer sur ce marché encore très fébrile.

Quel avenir pour l'iPhone 18, l'iPhone 18e et l'iPhone Air 2 ?

Le mois de septembre 2026 serait donc axé autour des iPhone 18 Pro, Pro Max et Fold. Pour le reste de la gamme, il faudrait patienter quelques mois supplémentaires avec l'officialisation des iPhone 18 et de l'iPhone 18e en début d'année 2027. Ce dernier serait toujours pensé comme un iPhone plus accessible en termes de prix, mais également de technologie.

Un prix en hausse à venir

Les prochains iPhone 18 devraient bénéficier d'une nouvelle puce entièrement conçue par Apple et sous deux déclinaisons : l'A20 pour l'iPhone 18 et l'A20 Pro pour les modèles Pro et Pro Max. Ces nouvelles puces devraient promettre de meilleures performances, notamment grâce à leurs nouvelles technologies et du fait qu'elles soient taillées en 2 nanomètres (contre 3 sur les puces actuelles).

Hélas, cette avancée pourrait également se traduire par une hausse des coûts pour Apple. Une hausse que la firme pourrait bien faire répercuter sur les prix finaux de son iPhone 18 et donc sur les consommateurs. Affaire à suivre d'ici là.