Après plusieurs années d'absence, YouTube remet en service une fonctionnalité que beaucoup pensaient définitivement abandonnée.

Partager une vidéo YouTube est devenu un réflexe. La plupart des utilisateurs passent aujourd'hui par WhatsApp, Messenger, Instagram ou encore Google Messages pour envoyer un lien à leurs proches. Pourtant, cela oblige à quitter l'application, puis à poursuivre la conversation sur un autre service.

Google souhaite désormais simplifier cette étape en réintroduisant une messagerie directement intégrée à YouTube. Une fonction qui avait déjà existé entre 2017 et 2019 avant d'être supprimée, faute d'avoir convaincu suffisamment d'utilisateurs.

Cette nouvelle messagerie permet d'échanger directement avec ses contacts sans quitter YouTube. Les utilisateurs peuvent partager une vidéo classique, un Short, un morceau de musique ou encore une playlist, tout en discutant dans la même conversation. L'application intègre également des fonctions devenues incontournables, comme la possibilité de supprimer un message déjà envoyé ou d'effacer une conversation de son propre historique.

Pour éviter les messages indésirables, YouTube a toutefois mis en place un système de sécurité rendant impossible le contact avec n'importe quel utilisateur. L'application requiert d'abord l'envoi d'une invitation à l'aide d'une autre application de messagerie, comme WhatsApp ou Google Messages. Le destinataire doit ensuite accepter cette invitation, qui expire automatiquement après sept jours dans le cas où aucune réponse n'est donnée.

Une fois le contact ajouté, le fonctionnement est très simple, celui-ci consistant à appuyer sur le bouton "Partager" situé sous une vidéo, avant de sélectionner la personne avec laquelle vous souhaitez discuter. La conversation s'ouvre directement dans YouTube, sans qu'il soit nécessaire de copier un lien ou de changer d'application. Un énorme changement donc, à mi-chemin entre un nouveau concurrent des géants actuels de la messagerie instantanée et le hub pour les dominer tous...

Le déploiement de cette nouvelle messagerie est progressif. La fonctionnalité est déjà disponible sur mobile dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Google espère ainsi, par sa stratégie ressuscitée, convaincre les utilisateurs de conserver leurs échanges autour des vidéos directement sur YouTube, plutôt que de passer systématiquement par des applications concurrentes.