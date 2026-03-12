"Un jeu qui ne se lance pas sur Twitch est un risque", pourquoi les grands jeux ne peuvent plus se passer du live

Véritable levier d'exposition pour les studios, Twitch a bien voulu répondre à nos questions sur son importance pour les nouvelles sorties de jeux vidéo.

Fort de plus de 240 millions d'utilisateurs actifs en moyenne chaque mois, Twitch a su s'émanciper pour devenir un véritable phénomène de société. Rivalisant de plus en plus avec la télévision en termes d'audience et d'impact culturel, les streams Twitch reste avant tout un moteur essentiel pour la sortie de nouveaux jeux vidéo.

Qu'il s'agisse de développeurs, d'éditeurs ou même de diffuseurs de contenus, la sortie d'un nouveau jeu vidéo particulièrement attendu est généralement scruté de près. Si les publicités dans divers médias ou via des affiches dans la rue restent toujours courantes, il est désormais difficile d'imaginer un jeu vidéo sortir sans une grosse campagne de promotion sur Twitch.

Nous nous sommes entretenus avec Mike Minton, responsable en chef de la monétisation de Twitch pour évoquer la relation entre le site, les studios de jeux vidéo et la place du streaming dans le lancement de ces derniers.

Mike Minton est le Chief Monetization Officier chez Twitch. © Twitch / Adobe Stock

Quelle(s) relation(s) entretient Twitch avec les éditeurs de jeux vidéo ?

Sur le volet produit, nous concevons des outils qui facilitent la connexion entre les éditeurs, les créateurs et les audiences sur Twitch. Les "Drops", et les "Extensions" permettent de récompenser les viewers ou d'afficher du contenu interactif dans un stream. Ce ne sont pas des opérations ponctuelles : c'est une infrastructure que les éditeurs peuvent utiliser selon leurs propres termes, à n'importe quelle échelle.

Sur le volet des événements, nous créons des moments qui rassemblent tout l'écosystème. Nous organisons des compétitions, notamment en marge des salons Twitchcon. Nous travaillons également avec les éditeurs sur des lancements, des révélations exclusives et des sessions d'accès anticipé qui transforment une sortie de jeu en expérience partagée plutôt qu'en simple moment marketing.

Ces initiatives ne sont pas réservées aux grands éditeurs. Les studios indépendants peuvent tout à fait en bénéficier. L'essentiel est d'adapter le format à l'ampleur du projet. Certains jeux indépendants ont trouvé leur public grâce à quelques streamers très engagés, tandis qu'à l'inverse des gros jeux AAA s'appuient sur des opérations plus larges. Nous nous adaptons à tous les modèles.

Pourriez-vous citer quelques exemples de jeux qui ont cartonné sur Twitch en marge de leur sortie ?

Avec du recul, il est évident que Twitch et ses créateurs sont capables de transformer une sortie en véritable phénomène culturel.

"Monster Hunter Wilds" en est une illustration marquante : le jeu a cumulé plus de soixante millions d'heures regardées au premier semestre 2025, faisant de lui l'un des lancements les plus visibles de l'année. Et ce n'est pas un cas isolé.

Nous avons observé des dynamiques similaires avec d'autres titres très attendus. Plusieurs sorties majeures de 2025, comme "PEAK", "ARC Raiders", "Marvel Rivals" ou "Battlefield 6", se sont immédiatement imposées parmi les jeux les plus suivis lors de leur arrivée sur Twitch. Depuis son lancement en octobre 2025, "ARC Raiders" figure d'ailleurs dans le top 10 des jeux les plus regardés sur Twitch.

"ARC Raiders" est l'un des jeux les plus suivis en 2025 sur Twitch. © Embark Studios

L'audience de certains jeux sur Twitch ne semble pourtant pas garantir le succès. Comment expliquer cette différence entre grosses audiences et échec commercial ?

Regarder quelqu'un jouer et avoir envie d'y jouer soi-même sont deux décisions très différentes, et l'écart entre les deux dépend de nombreux facteurs.

Dans le cas d'Artifact (2019) par exemple, le jeu a suscité une réelle curiosité au moment de son lancement. Mais une fois que les viewers ont découvert le gameplay dans des conditions réelles sur Twitch, beaucoup ont réalisé que l'expérience était complexe, que le modèle de monétisation semblait lourd, et que le jeu ne se prêtait pas vraiment aux moments spontanés et divertissants qui nourrissent l'engagement sur le long terme en live.

Le jeu Artifact (2019) a connu de gros pics de viewers sur Twitch en marge de sa sortie. Le jeu n'a cependant pas connu le succès par la suite. © Valve

Pensez-vous qu'un gros jeu qui sort peut aujourd'hui s'affranchir d'une visibilité sur Twitch ?

Le streaming est devenu un véritable média de masse pour le gaming. On voit très clairement qu'un jeu peut capter l'attention en l'espace de quelques heures grâce à Twitch et à ses streamers.

Même sans initiative particulière, la présence d'un jeu sur Twitch peut suffire à placer un titre au cœur de la conversation.

Nous sommes vraiment dans un contexte où les joueurs veulent voir un jeu tourner et en observer les réactions. Ce type d'expérience n'existe qu'en live, et c'est pour cela que, pour un grand jeu, ne pas être visible sur Twitch devient presque un risque stratégique.