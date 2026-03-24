Fruit Love Island : quelle est cette fausse télé réalité IA qui récolte des millions de vues sur TikTok ?

Ce phénomène sur TikTok multiplie les vidéos mettant en scène des personnages crées par IA et recopie les mécanismes de l'émission "Love Island" malgré de nombreuses polémiques.

Le futur des séries d'animation sera-t-il réalisé par intelligence artificielle ? C'est la question que l'on pourrait se poser en découvrant les chiffres hallucinants d'une série diffusée depuis quelques jours sur TikTok. Baptisée "Fruit Love Island", cette mini série est entièrement crée par intelligence artificielle afin de proposer un nouvel épisode chaque jour. Malgré ses énormes audiences de plusieurs millions de vues sur chaque épisode, "Fruit Love Island" est au coeur de multiples polémiques concernant ses droits de copyright ou même la place de l'IA dans la création audiovisuelle.

Qu'est-ce que Fruit Love Island ?

Uniquement disponible sur TikTok, "Fruit Love Island" est une saison composée d'environ 20 épisodes mettant en scène des personnages représentés par des fruits. "Strawberrina", "Mangelina", "Watermelina"... Chaque personnage est un pur concentré de stéréotype que l'on peut retrouver dans la majorité des émissions de télé-réalité aujourd'hui : la bimbo, le séducteur, le candidat imbu de lui-même...

Les situations présentées dans "Fruit Love Island" sont également très inspirées du véritable jeu télévisé "Love Island". Les personnages IA enchainent les rendez-vous amoureux et témoignent devant la fausse caméra du show afin de réagir aux différentes situations.

A défaut d'un scénario original, "Fruit Love Island" se veut communautaire pour préparer la suite de la série. Le compte @ai.cinema021, responsable de la série, propose à ses abonnés un formulaire Google pour proposer des idées de challenges, de dramas ou de couples à former dans les épisodes suivants.

Une série qui fait polémique

Depuis la diffusion de sa première vidéo le 13 mars, le compte responsable de "Fruit Love Island" ne cesse de gagner en popularité. Avoisinant les 3,5M de followers, le compte cumule parfois près de 35 millions de vues sur certains épisodes de la série. Une popularité qui inquiète de nombreux internautes dépassés par cet engouement.

Sur des réseaux sociaux comme X (Twitter), certains messages sont particulièrement virulents : "qui regarde ce truc ?", "il est urgent de bannir TikTok" ou encore "est-ce que Love Island autorise cette chose ?".

La question du copyright et de l'intelligence artificielle

Cette dernière question d'un internaute est plutôt légitime : "Fruit Love Island" dispose-t-elle des droits de la télé réalité "Love Island" ? Si l'argument de la parodie peut être avancé, la chaine doit certainement générer des revenus convenables au vu de sa popularité sur TikTok.

Le média Forbes a déjà contacté la chaine ITV, détentrice des droits de diffusion de "Love Island" pour obtenir leur réponse sur le sujet. Selon les experts du site, il est encore difficile de statuer sur la propriété intellectuelle de la chaine TikTok. La série IA reprend cependant de nombreux éléments noms ainsi que le thème musical de l'émission originale.