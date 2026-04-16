YouTube propose désormais de limiter l'apparition des "Shorts", voici comment procéder

Vous en avez marre de voir les courtes vidéos apparaitre sur YouTube ? Bonne nouvelle, il est désormais possible de les limiter.

Très décriées depuis leur apparition en 2021, les "Shorts" sont un format disponibles sur l'application et le site web YouTube. Pensées pour concurrencer le phénomène TikTok avec des vidéos très courtes et un système de défilement automatique et sans fin, les Shorts prennent de plus en plus de place au sein de la stratégie du site depuis quelques mois.

Bonne nouvelle si vous n'en avez que faire de voir ces vidéos courtes s'afficher sur votre profil : YouTube propose désormais de limiter leur affichage. Cette nouveauté, repérée par le média TheVerge, est à retrouver dans les paramètres de votre compte > gestion du temps > limite du flux Shorts.

Auparavant, cette option permettait d'éviter de passer plus de 15, 30, 45, 60 ou 120 minutes par jour à regarder des Shorts. Une limitation qui permettait de limiter l'addiction à ce format court et sur lequel il est facile de se perdre.

© Linternaute / Julian Madiot

Désormais, il est également possible de mettre une limite de "0 minute" pour l'affichage du flux Shorts. Une fois cette limite atteinte, l'onglet dédié aux vidéos courtes n'en affichera plus et vous indiquera, à la place, que vous avez atteint la limite imposée.

Les YouTube Shorts sont donc toujours bien présents sur la plateforme et il est possible que vous puissiez en voir affichés sur votre profil ou vos abonnements. Cette limitation permet cependant d'en afficher beaucoup moins au sein du site et de l'application.