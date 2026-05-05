Une très mauvaise nouvelle pour le Black Friday : cette enseigne emblématique et concurrente d'Amazon va disparaître

Une fermeture définitive de ce concurrent majeur d'Amazon, très populaire lors des promos du Black Friday, est envisagée pour la fin de l'année 2026.

Qu'il est difficile de faire vivre un site d'e-commerce aujourd'hui. En face du mastodonte que représente Amazon, mais aussi d'autres géants comme Vinted et plus récemment des nouveaux acteurs chinois Temu et Shein ou JoyBuy, de multiples cybermarchands tentent tant bien que mal de rivaliser et de gratter quelques parts de marché. Le marché français est de plus en plus concurrentiel depuis quelques années et des sites locaux très populaires comme CDiscount ou la Fnac ont fort à faire face à la concurrente étrangère.

Dans cet écosystème très difficile, un site faisait cependant beaucoup de bruits ces dernières années grâce à des promotions agressives, notamment lors du Black Friday et en particulier en faisant valser les prix des iPhone d'Apple. Hélas, selon les informations de Capital et LSA, la fin de ce cybermarchand serait actée.

Lancé en 2024 avec un peu plus de 300 salariés, Rakuten France fait ainsi régulièrement le bonheur des mordus de promotions. Le site et sa marketplace affichent souvent parmi les meilleurs prix sur de multiples produits (tech, sport, jeux vidéo...). Son point fort réside d'ailleurs sur ce point : la marketplace héberge de multiples vendeurs particuliers ou professionnels qui disposent des meilleurs prix pendant des périodes comme les French Days ou le Black Friday.

Hélas, le nombre de clients de Rakuten France (précédemment PriceMinister, racheté par le japonais Rakutent en 2010) aurait diminué de près de 33% ces dix dernières années. Selon les informations de Capital, la fréquentation du site aurait également reculé de 42% sur la même période. Des chiffres inquiétants qui pousseraient la plateforme à disparaître si cette dernière ne trouve pas de repreneur d'ici la fin de l'année.

Cela fait quelques années que les sites d'e-commerce français font face à une décrue notable de fréquentation. Pour contrer cette tendance, Rakuten France a déployé une stratégie offensive axée sur la fidélité de sa clientèle et l'innovation. La création du Club R a permis de fidéliser une base d'utilisateurs active, tandis que l'implantation d'un centre de R&D dédié à l'intelligence artificielle à Paris souligne l'importance du marché français pour la marque.

L'éventuelle cessation des activités de Rakuten France constituerait un signal fort en Europe. La marque n'opérait qu'en France en dehors de ses deux bastions historiques, au Japon et à Taïwan. Si le processus de vente est désormais engagé, la direction n'a pas souhaité réagir sur l'affaire et n'a pas encore acté de fermeture définitive, privilégiant la recherche d'un repreneur stratégique capable de pérenniser la plateforme.