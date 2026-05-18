ZEvent 2026 : participants, date officielle, billetterie... On fait le point

Le streamer Zerator vient d'annoncer la 10e et dernière édition du ZEvent. On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur le marathon caritatif à venir sur Twitch.

C'est l'un des plus grands événements de l'internet français : le ZEvent va bientôt vivre sa 10e et ultime édition en direct sur Twitch.TV. C'est lors de la dernière ZLan que le streamer Zerator a fait, ce qu'il désigne lui-même, "l'une des plus grandes annonces de ma chaîne Twitch." Le plus grand marathon caritatif du Twitch francophone bénéficiera bien d'une nouvelle édition à la fin de l'année 2026. Cette dernière sera cependant le point d'orgue de l'événement puisqu'il s'agira de la dernière édition.

Qu'il s'agisse des participants déjà confirmés, de la date officielle, du concert d'ouverture avec sa billetterie ou des associations engagées, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le ZEvent 2026.

Qu'est-ce que le ZEvent ?

Si vous découvrez l'existence du ZEvent avec cet article, pas de panique. Il s'agit ni plus, ni moins que du plus grand marathon caritatif de la plateforme Twitch en France. Organisée par le créateur de contenus Zerator, le ZEvent s'engage chaque année auprès d'une ou plusieurs associations pour rapporter des fonds à travers une cagnotte solidaire et la vente de produits dérivés.

Pendant 2 à 3 jours, plusieurs créateurs de contenus sur Twitch proposent différentes activités à suivre en direct. Ces événements sont l'occasion, pour les spectateurs, de réaliser quelques dons caritatifs.

Pour cette 10e et ultime édition du ZEvent, l'ensemble des organisations caritatives précédemment engagées sur l'événement est mobilisé. L'occasion également pour Zerator et son équipe de proposer l'ensemble des précédents T-shirts des anciens éditions à la vente.

Les t-shirts des anciennes éditions seront disponibles à la vente pendant le ZEvent 2026. © Zevent

Quelles sont les dates officielles du ZEvent 2026 ?

Une fois n'est pas coutume, la 10e édition du ZEvent sera organisée au mois de septembre. Le concert d'ouverture de l'événement se déroulera le 3 septembre 2026 avec plusieurs invités prestigieux comme Maitre Gims, Gazo, Bigflo & Oli ou encore Marianne et PV Nova avec l'Orchestre Curieux.

Le ZEvent, quant à lui, se tiendra du vendredi 4 septembre jusqu'au dimanche 6 septembre 2026. Il est cependant possible que les lives engagés se terminent un peu plus tard dans la nuit du 6 au 7 septembre afin de faire monter la cagnotte totale le plus possible.

Quels sont les participants au ZEvent 2026 ?

Bien que la liste complète des streamers (sur place et sur internet) ne soit pas pleinement confirmée, il est déjà possible de retrouver plusieurs déclarations de certains créateurs prêts à revenir en 2026. Si Zerator, l'organisateur de l'événement, sera bien évidemment de la partie, il est hautement probable qu'il soit accompagné d'autres grands habitués de l'événement.

Ainsi, on peut déjà imaginer que des streamers comme Domingo, Guill, Trinity, Kenny, ou encore Pressea seront de la partie. De multiples autres noms circulent déjà sur la toile avec Kameto, Sakor "LRB", DFG ou encore Gius évoqués ! Il faudra cependant attendre une liste officielle sur le site de l'événement pour connaître tous les noms.

Où retrouver la billetterie du ZEvent 2026 ?

Si vous souhaitez participer au concert d'ouverture du ZEvent 2026, sachez que la billetterie est déjà ouverte et que plusieurs catégories sont déjà en rupture de stock ! Cliquez ici pour accéder à la billetterie et consulter les places encore disponibles.