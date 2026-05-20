Préparez-vous à la fin du Wi-Fi ! Cette nouvelle invention promet des connexions sans-fil à très haut débit

Une nouvelle avancée promet une connexion sans fil meilleure que le Wi-Fi. Elle présente toutefois un inconvénient assez ennuyeux.

Internet est désormais très bien installé dans notre quotidien, notamment grâce à la technologie Wi-Fi. Cette dernière nous permet de naviguer sur le Web, et probablement de lire d'excellents articles comme celui-ci grâce à une connexion sans-fil depuis un routeur ou box internet. Bien que le Wi-Fi ne cesse d'évoluer avec de multiples générations développées petit à petit, cette technologie pourrait bien s'avérer désuète d'ici quelques années. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont récemment trouvé une nouvelle technologie bien plus performante que le Wi-Fi traditionnel.

Le groupe de chercheurs a voulu vérifier s'il était possible de créer un signal bien plus performant que celui provenant d'un Wi-Fi classique. Les résultats ont totalement dépassé leurs espérances en atteignant une vitesse combinée record de 362,7 Gb/s. Pour vous rendre compte de la force de cette prouesse, sachez qu'un débit moyen avec le Wi-Fi de dernière génération aujourd'hui tourne autour des 40-50 Gb/s dans les meilleurs cas. Un débit déjà conséquent.

L'invention du groupe de chercheurs de l'université de Cambridge est donc près de 600 fois plus rapide que le débit moyen théorique d'un Wi-Fi de dernière génération en 2026. Pour vous rendre compte de cette avancée, si vous téléchargiez un gros fichiers d'environ 100 Go (comme un jeu vidéo) avec un Wi-Fi actuel, cela vous prendrait environ 2 à 5 minutes avec une excellente connexion. En utilisant la technologie des chercheurs de Cambridge, ce téléchargement serait effectué de façon quasi instantanée en moins de 5 secondes.

Hélas, cette nouvelle technologie rencontre un point particulièrement bloquant. Les chercheurs de cette étude se sont appuyés sur une puce bien spécifique capable de délivrer 25 faisceaux de lasers spécialement optimisés pour établir des performances records. Cette technologie diffère du Wi-Fi classique en se reposant sur des faisceaux de lumière en lieu et place des ondes radios classiques. Hélas, la lumière dispose d'un point faible particulièrement bloquant par rapport aux ondes : elle ne traverse pas les murs.

Ainsi, les chercheurs expliquent en conclusion de leur étude que le remplacement du Wi-Fi n'est pas pour tout de suite, mais que cette technologie de faisceaux pourrait bien être complémentaire aux ondes que l'on connait aujourd'hui. Il faudra donc attendre encore une amélioration de cette technologie pour dire au-revoir au bon vieux Wi-Fi que l'on connait aujourd'hui.