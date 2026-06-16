Le Chaton Fat : qu'est-ce que cette IA française qui dépasserait même ChatGPT ?

Ces derniers jours, la toile s'enflamme autour d'un nouveau modèle IA de Mistral. En quoi est-il si spécial ?

Depuis le 11 juin, les utilisateurs de X ont partagé massivement une fausse information : la création d'un nouveau modèle d'Intelligence Artificielle par la firme française Mistral, appelé le "Chaton Fat". Ce sujet s'est imposé comme l'une des tendances les plus virales du week-end.

Une IA puissante qui surpasse ses concurrents

Sur X, la majorité des posts vantent une avancée technologique majeure qui surpasse largement ses principaux rivaux, y compris les géants Claude et ChatGPT. Ses caractéristiques ont de quoi enthousiasmer tout amateur de chatbots. Les internautes lui prêtent une architecture 30T MoE reposant sur 256 experts spécialisés, des capacités multimodales et multilingues, près de 30 000 milliards de paramètres, soit environ vingt fois plus que les modèles les plus puissants actuellement disponibles, ainsi qu'une fenêtre contextuelle d'un million de tokens.

oh my god its happening @MistralAI has officially confirmed the upcoming release of Le Chaton Fat



- 30T MoE with 256 experts

- 1M context window

- multimodal and multilingual

- outperforms Fable 5 on every benchmark https://t.co/BzxDzJsiNl pic.twitter.com/SSI8CnPmOC — Alexander Knigge (@AlexanderKnigge) June 14, 2026

Les utilisateurs se sont rapidement emparés de la fake news. Tandis que certains partagent un soi-disant communiqué de presse officiel de Mistral, d'autres reprennent l'égérie du Chaton Fat en créant des mèmes.

Le PDG de Mistral AI, Arthur Mensch, s'est lui-même emparé de la tendance en revendiquant son origine française : "It's actually le gros chaton".

THEY RELEASED THE PAPER! This is big. Mistral AI just released a full paper on exactly how they pulled off the creation of Le Chaton Fat.



Is this Mistral's Deepseek moment? https://t.co/Vwu8Ez00hk pic.twitter.com/hTkkK0tTwy — Alexander Knigge (@AlexanderKnigge) June 15, 2026

Le Chaton Fat suspendu pour des raisons de sécurité

Le Chaton Fat fictif de Mistral aurait été, comme le rapporte Fandroid, "suspendu pour raisons de sécurité". Ce clin d'œil à la suspension réelle de Fable 5 et Mythos 5 le 12 juin dernier justifierait l'absence de ce modèle, qui est en réalité inexistant. En effet, Anthropic avait reçu une lettre du gouvernement américain qui ordonnait à l'entreprise de suspendre tout accès aux modèles pré-cités pour les ressortissants et salariés étrangers. Finalement, Anthropic a définitivement supprimé cet accès à tous les usagers, y compris américains. Cette première mondiale n'est pas passée inaperçue, tout comme la puissance exceptionnelle présumée de Fable 5, rendue disponible quelques temps avant au grand public. Cette mesure se justifiait par une inquiétude pour la sécurité nationale, sans préciser sa nature.

Une fausse information dans un contexte de saturation

Le Fil IA met en exergue un autre élément ayant contribué à la popularité du Chaton Fat, soit la "tension qui entoure le secteur [de la tech] en France". Il explique que la blague "est crédible en surface" car elle réunit tous les ingrédients d'une actualité sur l'Intelligence Artificielle, dont le public est inondé depuis deux ans : "un nom français absurde, des benchmarks flatteurs, une startup tricolore en pointe". Elle se propage en réaction à un contexte de saturation informationnelle liée aux avancées intempestives du secteur.