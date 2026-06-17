Specs : Snapchat dévoile ses premières lunettes connectées et leur prix va vous faire halluciner

Snapchat débarque dans le marché de l'optique et propose des lunettes connectées révolutionnaires. Bien plus qu'un kit mains libres, elles ont pour ambition de devenir votre assistant personnel.

" Les SPECS marquent le début d'une nouvelle ère dans le domaine de l'informatique ", déclare Evan Spiegel, le cofondateur et PDG de Snap Inc., l'entreprise technologique de Snapchat.

L'application américaine ne cesse d'innover dans le secteur de la tech, et en particulier de la réalité augmentée. Entre les 7 000 brevets déposés et les services proposés aux développeurs, la société lance un nouveau produit destiné cette fois au grand public. Les SPECS seront disponibles dans le courant de l'automne au prix de 2295 euros avec un acompte remboursable de 170 euros. Entre-temps, vous pouvez les voir en scène dans la campagne mondiale orchestrée par le célèbre photographe Steven Meisel et incarnée par des personnalités comme Jimmy Butler, Imogen Heap, Jack Harlow et Kaia Gerber.

Une promesse : introduire l'informatique dans le monde réel

"Les SPECS n'ont pas vocation à remplacer le monde qui nous entoure. Elles ont été conçues pour y intégrer l'informatique", déclare Spiegel, PDG de Snap Inc. Jusqu'ici, l'informatique était reléguée aux écrans et à la vie dite "virtuelle". La promesse des lunettes connectées de Snapchat, c'est de renverser cette tendance et de s'introduire directement dans le quotidien des utilisateurs. Le tout, en ne faisant aucun compromis entre le confort et la performance.

Snap Inc. propose dès lors des lunettes moins encombrantes que le casque qui dresse une barrière entre l'utilisateur et le monde réel, et plus performantes que d'autres lunettes connectées que l'on peut actuellement retrouver sur le marché. Elles sont donc conçues pour un usage quotidien, ne pensant qu'entre 132 et 136 grammes, selon la performance souhaitée. Son champ de vision serait équivalent à "un écran d'ordinateur de bureau de 24 pouces pour le travail, et peut aller jusqu'à un écran home cinéma de 115 pouces placé à environ 3 mètres (10 pouces) de distance". Une des autres ambitions de ces lunettes, c'est d'offrir un regard sur le monde en haute définition, avec un minimum de distorsion.

Des fonctionnalités technologiques avancées

Mais finalement, que peut-on attendre en pratique des lunettes connectées de Snapchat ? La firme promet une réalité augmentée utile au quotidien avec un grand écran privé qui permet de diffuser du contenu en streaming et de projeter l'écran d'un appareil, des expériences immersives partagées, des itinéraires et des mesures spatiales, ou encore une assistance contextuelle intégrée par Intelligence artificielle.

En ce qui concerne l'autonomie, les SPECS tiennent jusqu'à quatre heures en utilisation mixte, soit lecture audio et vidéo comprises. Un boîtier de recharge est fourni. Il permet d'atteindre, avec quatre recharges complètes supplémentaires, un total de 20 heures d'autonomie, toujours en utilisation mixte.

Des lunettes connectées qui respecteraient la vie privée

Snapchat confirme son engagement auprès de la protection des données privées. Les SPECS demanderaient "explicitement l'autorisation avant d'accéder à des informations sensibles". Certaines fonctionnalités viennent renforcer la transparence, comme un voyant LED qui s'allume lors d'un enregistrement. L'utilisateur garde la main sur ce qui est stocké, synchronisé, partagé ou supprimé dans les lunettes connectées. Reste à savoir si le consentement de la personne filmée sera également respecté.