Google Home Speaker : Google sort enfin sa nouvelle enceinte connectée

Ce 17 juin 2026, Google sort une nouvelle enceinte connectée en pré-commande appelée Google Home, six ans après son dernier modèle Nest Audio. Disponible en précommande, son prix risque de vous surprendre.

Dévoilée en avant-première en automne 2025, la Google Home Speaker est désormais disponible en France en précommande. Découvrez ses fonctionnalités, son prix et l'IA qui pilotera votre salon. Attention toutefois, certaines options seront réservées aux abonnés Google Home Premium.

Un son plus immersif

La nouvelle enceinte de Google propose un son à 360°, alimenté par un chargeur 30 W doté d'un câble USB-C. Elle supporte le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4. Elle peut également être couplée à une seconde unité pour créer un son stéréo, et même jumelée avec Google TV streamer pour plus d'immersion.

Une enceinte qui intègre l'intelligence artificielle

Google Home Speaker a été conçue pour intégrer un processeur lié à Gemini AI. Il sera dès lors capable, comme le rapporte Frandroid, de "gérer la conversation, la suppression du bruit ambiant, la réverbération et l'annulation d'écho en temps réel". À noter qu'avec une seule requête, plusieurs tâches peuvent être réalisées. Un mode Gemini Live sera également intégré pour effectuer vos requêtes et entretenir une conversation de manière plus fluide, continue et naturelle.

Avec cette enceinte, vous pouvez dès lors discuter avec Gemini, mais aussi contrôler votre maison connectée. Tamisez la lumière, ajustez la température ou diffusez de la musique sans bouger d'un pouce.

Un abonnement est demandé pour débloquer toutes les fonctionnalités

L'accès à certaines fonctionnalités exige un abonnement à Google Home Premium. Une formule Standard à 10€ par mois donne accès à Gemini Live et des automatisations avancées ; tandis qu'une formule Advanced offre des résumés quotidiens de toutes les activités détectées dans la maison et des recherches dans l'historique vidéo pour 8€ de plus par mois.

Date de sortie et prix

En France, l'enceinte Google Home Speaker peut, en France, être précommandée depuis le 17 juin. Elle coûte 119,99 €, somme extravagante compte tenu de son prix aux États-Unis qui s'élève à 99$. Son achat est assorti avec un abonnement de 6 mois à Google Home Premium, de quoi vous habituer aux fonctionnalités avancées. Les sites de pré-commande indiquent deux couleurs : blanc porcelaine et vert sauge. L'enceinte sortira officiellement le 25 juin prochain.