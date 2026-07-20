Polymarket est bloqué en France, pourquoi et comment y accéder ?

Depuis le 17 juillet 2026, il est impossible d'accéder à la page d'accueil du site Polymarket. Une décision de l'Autorité Nationale des Jeux qui ne manque pas de faire réagir.

Les afficionados de paris et prédictions en ligne sont particulièrement énervés. Le site Polymarket, référence du genre depuis plusieurs mois, est désormais bloqué en France. Une décision qui provient directement de l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux, chargée de surveiller et réguler les plateformes de jeux et paris en ligne.

Le site Polymarket est actuellement complètement cassé si vous tentez de vous y rendre depuis un ordinateur ou un smartphone situé en France. Pire encore : un message d'avertissement peut apparaître avec la mention suivante : "SITE ILLEGAL (...) L'accès à ce site que vous tentez de consulter est bloqué en exécution d'une décision du Président de l'Autorité nationale des jeux." Le message de prévention précise également que ce blocage a été constitué car "Polymarket constituerait un contenu illicite de jeux d'argent et de hasard."

Polymarket, un site de prédiction assimilé aux jeux d'argent

Pour celles et ceux qui ignorent le fonctionnement de Polymarket, le site présente des marchés comme des contrats dont les valeurs dépendent de la réalisation d'un événement dans le futur. Il ne s'agit donc pas de paris au sens strict du terme, mais le tout s'en rapproche tout de même très fortement. Les utilisateurs du site peuvent, moyennant de l'argent réel, acquérir des marchés sur des événements susceptibles de se produire. La page d'accueil actuelle du site Polymarket permet notamment d'anticiper quelle sera la future équipe du joueur de basket Lebron James.

Il ne s'agit pas vraiment de paris en ligne, mais vous pouvez miser sur la prochaine équipe de Lebron James. © Polymarket

C'est précisément sur ce point qu'est intervenue l'ANJ pour estimer que le site de Polymarket a tout d'une opération de paris et jeux d'argent en ligne. En France, les opérations publiques qui nécessitent des contributions financières en offrant une perspective de gain dépendant du hasard sont interdites. Il faut qu'elles soient, au préalable, expressément autorisés par la loi. C'est pour cela que l'on peut toujours retrouver des sites de paris sportifs comme Unibet ou Winamax.

Les différences entre de tels sites de paris en ligne et Polymarket peuvent paraitre floues. Quelques subtilités existent néanmoins puisque les contrats sur Polymarket peuvent être revendus avant leur résolution et que Polymarket est présenté comme un marché de prédiction tandis que Unibet ou Winamax sont régulés par un régime juridique de paris.

Est-il possible d'accéder à Polymarket malgré le blocage ?

Bonne nouvelle si vous souhaitez tout de même accéder à Polymarket : le site est toujours facile à utiliser en France. Il vous faudra cependant passer par un VPN localisé à l'étranger pour y accéder. Attention toutefois puisque nous parlons uniquement de l'accès au site et non pas des opérations financières dessus.

Polymarket a accepté le blocage géographique du site après des discussions avec l'ANJ, mais sur le fond, leur marché de prédiction demeure illégal en France. Le VPN a beau modifier votre localisation en ligne, il ne change pas le fait que vous êtes une personne résidant en France et qui utilise un service non légal sur le territoire.

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