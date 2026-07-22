AI Overviews : Google lance la recherche par IA, voici comment (et pourquoi) vous devriez la désactiver

A compter du 22 juillet, les recherches Google évoluent et passent à l'IA pour répondre à vos requêtes. Il est cependant possible et conseillé de désactiver cette fonctionnalité.

Le web tel que vous le connaissiez ces dernières années s'apprête à beaucoup changer. Google annonce le déploiement de ses recherches IA en France. Désormais, lorsque vous effectuerez une recherche sur Google, une fenêtre interactive apparaitra en haut des résultats de recherche afin de vous assister, à l'image d'une conversation avec un agent IA comme Gemini ou ChatGPT.

© Google

Déployé dans plus de 200 pays en 2024, Google AI Overviews était indisponible en France pour des raisons légales. La firme de Mountain View craignait notamment de nouvelles sanctions après avoir essuyé une amende de 500 millions d'euros en 2021 et une autre de 250 millions d'euros en 2024. Il était notamment reproché à Google de ne pas avoir averti les éditeurs de presse que leurs contenus pouvaient servir à enrichir et entretenir l'IA du groupe.

Peut-on désactiver les recherches Google AI Overviews ?

Très critiqué depuis son lancement en 2024, Google AI Overviews débarque donc en France avec autant d'inquiétudes et polémiques sur le dos. Les recherches IA sont notamment régulièrement pointées du doigt pour leur réponses tout simplement fausses ou approximatives. Le site Tom's Guide a notamment déjà quelques perles des réponses fournies par Google AI Overviews qui conseille, par exemple, de manger son mucus pour prévenir d'éventuels ulcères. Il indique également que Ryan Gosling, tête d'affiche du film "Projet dernière chance" ne figure pas dans ce dernier.

googles ai overview is genuine fucking slop pic.twitter.com/WkPh9qtoMC — (@artruckus) July 17, 2026

Google AI Overviews fait également grincer des dents les éditeurs de presse, journalistes, bloggeurs et créateurs de contenus en ligne. Les recherches IA aspirent continuellement le contenu d'articles, vidéos et posts sur le web afin de fournir des réponses, et ce, sans verser le moindre centime à leurs créateurs. Aux Etats-Unis, plusieurs sites web ont notamment perdu près de 50% de leur audience de par la présence de Google AI Overviews au dessus des résultats de recherche.

Activé par défaut, Google AI Overviews se déploie petit à petit en France et devrait prochainement apparaître sur votre appareil (si ce n'est pas déjà le cas). Il est cependant possible de la désactiver si vous souhaitez garder les bonnes vieilles recherches Google via la méthode suivante :

Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur web (Safari, Google Chrome, Firefox...). Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre compte Google. Votre photo de profil doit apparaitre en haut à droite. En haut du navigateur, cliquez sur Nouvel onglet. En haut de la page, cliquez sur Search Labs puis sur le bouton Gérer. Désactivez ou activez le Mode IA.

Google AI Overviews est également désactivable en passant par ce lien officiel de Google. Vous y trouverez toutes les informations relatives aux recherches IA de la firme.