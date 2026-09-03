"L'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'assister" : ce que l'IA change vraiment dans les entreprises françaises

L'IA s'impose progressivement dans les moyennes et grandes entreprises, sans pour autant faire l'unanimité. Derrière les gains de productivité, son intégration soulève des défis humains, organisationnels et éthiques.

Matthieu (le prénom a été changé), 27 ans, en alternance dans une moyenne entreprise consacrée à la formation dans le secteur de la banque, prépare un master de commerce. Un professeur l'avait formé aux bons usages de l'IA générative en 2023, avant qu'elle ne devienne un levier de performance chez les entreprises. Ses camarades de promotion, plus jeunes de trois ou quatre ans à peine, n'ont pas eu cette chance. " Ils font confiance aveugle à ChatGPT. " Ce mauvais usage se transpose au travail. Bien utilisée, nuance-t-il, l'IA reste un atout : " C'est un vrai boost pour la personne, elle a un mini assistant derrière qui peut améliorer son potentiel. "

"Ils font confiance aveugle à ChatGPT."

Les entreprises semblent l'avoir compris, mais avec de fortes disparités. Selon une enquête de l'Insee publiée en octobre 2025, 9 % des entreprises de moins de 50 salariés utilisent l'IA, contre 33 % de celles de 250 salariés ou plus en 2024. Le rapport d'information du Sénat n° 572 (28 avril 2026), " L'entreprise 5.0 ", confirme une accélération côté PME : 55 % d'entre elles utiliseraient aujourd'hui l'IA générative, contre 32 % qui n'ont toujours pas l'intention d'y recourir.

L'intégration de l'IA coûte cher

"Sur mon terrain à moi, je ne suis pas si convaincu de ces chiffres-là ", affirme John Ayoun face aux données de l'INSEE. Auteur en 2024 du bestseller ChatGPT : comment rédiger des prompts efficaces et Administrateur de l'institut Fredrik Rosing Bull, il est un des pionniers de la formation sur la littératie IA et le prompt engineering en France. "J'ai vu les deux. J'ai vu des grands groupes qui avaient beaucoup de mal à s'y mettre (...) et j'ai vu des TPE qui, elles, embrassaient réellement cette révolution." Pour lui, seuls deux prérequis comptent pour une intégration réelle et un retour sur investissement (ROI) positif, indépendamment de la taille de l'entreprise : la formation, la cartographie des usages et des points de vigilances ou la littératie IA.

"J'ai vu des grands groupes qui avaient beaucoup de mal à s'y mettre (...) et j'ai vu des TPE qui, elles, embrassaient réellement cette révolution." ChatGPT : Comment rédiger des prompts efficaces, de John Ayoun © Linternaute

Parce qu'intégrer l'IA en entreprise coûte cher. Ses cas d'usages se doivent d'être ciblés, sans négliger ses menaces pour la confidentialité des données et son impact sur la QVT des collaborateurs. Les applications sont multiples, entre création de contenus, rédaction de mails, prospection ou chatbots pour le service client. Le risque, c'est de se laisser aller à un enthousiasme excessif, et de tout reléguer à l'IA. C'est l'erreur dans laquelle est tombée le géant américain de la construction automobile, Ford, en octobre dernier. Il a fait un pari osé : celui de remplacer l'expertise de ses meilleurs employés par un algorithme pour optimiser leurs chaînes de production. L'entreprise, qui avait licencié 350 employés, a fini par les rappeler. Charles Poon, vice-président de l'ingénierie matérielle des véhicules, reconnaît son erreur : "nous avons clairement négligé l'expérience de nos ingénieurs les plus chevronnés, ceux qui avaient pourtant essuyé les plâtres de nombreux lancements de produits".

"nous avons clairement négligé l'expérience de nos ingénieurs les plus chevronnés"

Ford a fini par rappeler ses 300 employés, remplacés par l'IA. © 123 RF

Les grandes entreprises ont en effet tendance, en raison de leurs moyens financiers, à développer une architecture complète plutôt que des outils isolés. Chez Malt, une plateforme de mise en relation des entreprises avec des travailleurs indépendants, l'accent est mis sur le développement d'assistants IA " enrichis avec le contexte de l'entreprise " pour assister l'ensemble des salariés, ou encore des agents IA pour le support client et le développement. Ce sont ces derniers qui permettent réellement de mesurer leur bénéfice pour une entreprise. Le ROI "devient mesurable, sur une base de comparaison concrète (temps de traitement, efficacité d'équipe)", assure Anaïs Ghelfi, Vice-présidente de la technologie des plateformes et des systèmes agentiques.

Des gardes-fous nécessaires pour endiguer les mauvaises pratiques

Malt a été plus stratégique que Ford. Au lieu de tout automatiser, elle a délégué l'intégration de l'IA à son équipe tech pour éviter le double écueil d'"une plateforme technique que les métiers n'utilisent jamais, ou des usages IA qui se multiplient sans fondations communes." La grande entreprise a également déployé une formation à l'IA à destination de l'ensemble de ses salariés et instauré une charte afin d'encadrer les usages.

Malt a développé ses propres assistants IA "enrichis avec le contexte de l'entreprise". © ChatGPT

Le danger est bien présent, notamment du côté du "shadow IA", cette pratique qui consiste pour les salariés à utiliser des outils d'IA à l'insu de l'entreprise. M. Ayoun évalue à 60 % la part des collaborateurs qui " utilisent des systèmes qui ne sont ni financés ni proposés par l'entreprise ". Chez Matthieu, le constat est frappant : aucune charte, aucun outil imposé, aucune licence payée. Ses collègues "voyaient ChatGPT comme un Google+, sans se poser de questions sur la confidentialité."

Ses collègues "voyaient ChatGPT comme un Google+, sans se poser de questions sur la confidentialité."

Manuella Giacometti, responsable ressources humaines chez CodeWorks, une entreprise de services du numérique (ESN) dédiée au développement de logiciels, partage cette préoccupation. Pour garantir la qualité de leurs prestations, un "manifeste du dernier développeur" a été élaboré par le CTO de CodeWorks et des membres de l'équipe avec laquelle il travaille chez son client. Il a ensuite été présenté aux équipes de CodeWorks dans le cadre d'une formation consacrée aux agents de code. Ce document, qu'on ne peut pas encore qualifier de charte formelle, rappelle que le craft a toujours pleinement raison d'exister et les développeurs doivent rester en maîtrise de ce qu'ils produisent, même (et surtout) assistés par des modèles plus rapides qu'eux.

"Manifeste du dernier développeur", crée par le CTO de CodeWorks. © ChatGPT

Les limites de l'IA en entreprise alertent

M. Ayoun et Mme Giacometti s'accordent : la responsabilité de l'implémentation de l'IA incombe d'abord aux ressources humaines et à la direction des systèmes d'information. Mais Mme Giacometti pointe un paradoxe propre aux RH qui "sont souvent ceux qui accompagnent les transformations des autres, mais pas toujours les leurs." Or, "on ne peut pas leur demander de piloter la transformation sans leur donner les moyens de la vivre eux-mêmes".

Les RH "sont souvent ceux qui accompagnent la transformation des autres, mais pas toujours les leurs."

Ils insistent également sur les limites de l'outil. "L'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'assister", résume Mme Giacometti, avant de pointer un risque plus insidieux, celui de l'érosion des échanges humains : "À force d'échanger avec une machine, on risque de moins solliciter ses collègues (...). Ces échanges sont essentiels à la cohésion d'une équipe et à l'intelligence collective". Cette intelligence-là, ni Malt, ni Ford, ni aucun algorithme ne l'ont encore remplacée. M. Ayoun la juge, lui, irremplaçable.