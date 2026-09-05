Twitch : les chiffres fous de la cagnotte du ZEvent, un nouveau record pour cette dernière édition ?

Le tout dernier ZEvent, marathon caritatif organisé sur la plateforme Twitch, a lieu jusqu'à ce dimanche 6 septembre 2026. La cagnotte sera une nouvelle fois particulièrement scrutée.

Clap de fin pour le ZEvent. Le célèbre événement caritatif est organisé sur Twitch.TV du vendredi 4 septembre jusqu'au dimanche 6 septembre 2026. Ce rendez-vous, lancé par le streamer ZeratoR, vit sa 10e et dernière édition. Chaque année, l'objectif du ZEvent est de récolter des fonds pour une ou plusieurs associations à travers une cagnotte solidaire et la vente de produits dérivés. Sur Twitch, les créateurs de contenus proposent à leur public de suivre en direct des activités. Les spectateurs peuvent alors réaliser des dons.

L'évolution de la cagnotte du ZEvent est suivie avec la plus grande attention. Depuis la première édition, l'événement a permis de récolter près de 60 millions d'euros. Plus de 16 millions d'euros ont été levés l'année dernière par ces stars du web. Une telle somme est un record dans l'histoire du ZEvent. En 2020, pour la première fois, la barre des 5 millions d'euros a été dépassée. Puis, à chaque fois, le palier des 10 millions d'euros a été atteinte avant donc ce record, en 2025.

Un nouveau record en vue pour la cagnotte du ZEvent ?

Les attentes sont énormes à l'occasion de ce dernier ZEvent. Et ZeratoR espère que la cagnotte battra des records cette année. "On a fait 17 millions l'an dernier quasiment. Là, faire au moins 20 millions, ce serait incroyable. Ça permettrait de refermer ce chapitre d'une bien belle manière", souligne l'organisateur de l'événement dans un entretien avec 20 Minutes. Pour suivre l'évolution de la cagnotte, il faut donc se rendre sur la plateforme Twitch, très populaire auprès de la jeune génération. "Mon objectif personnel, c'est bien plus, et il y a un cinq dedans", a également affirmé ZeratoR selon des propos relayés par Le Figaro.

À ce stade, la barre des 3 millions d'euros a déjà été dépassée. Il y a encore du chemin à faire pour au moins battre le précédent record. Les rappeurs toulousains Bigflo & Oli ont décidé de faire un don de 100 000 euros à l'occasion de ce tout dernier ZEvent.