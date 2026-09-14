Anthropic et Open AI : ces géants de l'IA appellent à ralentir son développement

Les patrons d'Open AI, Anthropic et Grok appellent au ralentissement du développement de l'intelligence artificielle.

Mercredi dernier, le chercheur britannique en intelligence artificielle, Jacob Coxon, 27 ans, a démissionné d'Open AI. Pour cause, il alerte sur une probabilité de 10% que cette technologie vienne à "tous nous tuer d'ici la fin de la décennie". Depuis, le débat est lancé : faut-il continuer à développer cet outil ? Les géants américains de cette industrie encouragent son ralentissement.

We Must Pace the Frontier: Ive written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.



Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. Well provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026

Un appel pour ralentir et réglementer le développement de l'IA

Geoffrey Hinton, pionner de l'IA, corrobore l'estimation de Jacob Coxon : "10 % de chance ne me semble pas être une estimation déraisonnable", affirme-t-il à l'antenne de la BBC le jeudi 10 septembre. Dario Amodei, le patron d'Anthropic, fondateur de Claude, appelle au ralentissement de son développement deux jours plus tard.

Il croit aux bienfaits d'un outil tel que l'intelligence artificielle, notamment pour la recherche médicale. Pourtant, il ne minimise pas les risques, comme expliqué dans un post sur X, notamment pour la cybersécurité et l'économie. Il suggère dès lors "une course à l'excellence", guidée par trois piliers.

Il s'agirait tout d'abord de ralentir la cadence et d'investir le temps gagné pour être plus transparent dans les pratiques de sécurité. Il appelle aux entreprises du secteur de se coordonner sur des standards de sécurité communs, et d'encadrer l'usage de l'IA grâce à des accords gouvernementaux.

Elon Musk et Sam Altman se joignent à Anthropic

Fait majeur dans le monde de l'IA.



Elon Musk (Grok) et Sam Altman (OpenAI) rejoignent la proposition de Dario Amodei (Anthropic) de ralentir le développement de l'IA.



Non, ils n'ont pas soudainement découvert une morale mais ils s'inquiètent d'une potentielle perte de https://t.co/hO3sYbmokj pic.twitter.com/WJQZka2vAk — Louis Duclos (@ObsDelphi) September 12, 2026

Elon Musk et Sam Altman, PDG respectivement de Grok et Open AI, se joignent aux déclarations de Dario Amodei. Ils ont en effet tous les deux donné raison, sur X, au patron d'Anthropic. Mais ces appels ne sont pas isolés. En juin dernier, Dario Amodei et Sam Altman avaient déjà mis en garde sur les dangers du manque de réglementation de l'IA, suite à l'attaque menée contre la plateforme Hugging Face par des systèmes d'intelligence artificielle ayant réussi à s'échapper de l'environnement de test supervisé par OpenAI.

Un encadrement législatif de l'IA encore pauvre

Aucune loi fédérale américaine n'encadre les modèles Claude et ChatGPT. La priorité semble être donnée au maintien de leur domination sur les industries chinoises. Elle doit être maintenue, souligne d'ailleurs Dario Amodei.

Au niveau du Congrès, les sénateurs Ted Cruz et Amy Klobuchar travailleraient avec le chef de la majorité John Thune sur un texte qui pourrait être déposé dès la semaine prochaine. Il aborderait les risques biologiques et nucléaires de l'IA. Le sénateur Bernie Sanders prépare, quant à lui, un texte visant à interdire la "superintelligence", qui désigne le cas où l'intelligence de l'IA surpassera celle de l'humain.

À deux mois des élections américaines de mi-mandat, le développement de l'intelligence artificielle est dès lors devenu un sujet clivant. Donald Trump souhaite annihiler la concurrence chinoise avant d'instaurer des garde-fous, selon Le Monde.