Muse : quelle est cette IA qui a surpassé ChatGPT en quelques jours ?

Devenue application d'IA la plus téléchargée aux Etats-Unis, Muse réussit un excellent démarrage, mais son succès reste à confirmer.

Lancée au début de mois de septembre, Muse est une application d'intelligence artificielle développée par Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram). Son déploiement a rapidement été remarquée puisque Muse aurait cumulé plus de 730 000 téléchargements dans les cinq jours qui ont suivi sa sortie (selon le site Sensor Tower).

Le succès est tel que Muse a récemment dépassé le nombre de téléchargements de Claude et Grok AI aux Etats-Unis. L'application de Mark Zuckerberg est ainsi passée première dans le classement des applications d'IA, devant des concurrents comme ChatGPT. Au pays de l'Oncle Sam, Muse récolte près de 2,5 millions de téléchargement en moins de deux semaines. A titre de comparaison, Claude avait cumulé environ 400 000 téléchargements sur une même période.

muse is going NATIONWIDE to a television near you



this is our first @muse ad ever, going live this weekend! we hope you like it while watching the big game(s)!



big ups to @joshginsberg, denise, and the whole meta marketing team pic.twitter.com/1zMUVgdKna — Alexandr Wang (@alexandr_wang) September 20, 2026

Un début tonitruant pour Muse, mais à relativiser

Sans surprise, le succès de Muse a particulièrement profité au groupe Meta dont la valeur boursière s'est envolée après la sortie de l'application. Le titre de Meta Platforms a bondi de 10% au lundi 21 septembre, mais certains investisseurs restent encore dubitatifs sur la future monétisation de l'IA de Meta.

De son côté, le groupe Meta dispose déjà d'une intelligence artificielle avec des formules d'abonnement payantes. Meta AI reste cependant bien plus simple que Muse et se contente de répondre à des questions, générer des images et proposer des discussions. Muse, de son côté, est capable d'opérer des tâches plus complexes et de piloter une machine à votre place. La véritable force de Muse réside surtout dans son intégration avec les autres solutions et applications de Meta.

Il faudra cependant attendre de voir si le succès de Muse parvient à se stabiliser sur la durée. D'autres intelligences artificielles ont également connu un excellent lancement lors de leur déploiement. Les utilisateurs de Muse vont-ils rester sur l'IA de Meta pendant plusieurs années ou ce succès n'est-il dû qu'à la curiosité du lancement ? La réponse d'ici quelques mois.