GPT 6.1 ne sortira finalement pas en octobre prochain. OpenAI a jugé bon de repousser la prochaine version de ChatGPT après des tests assez inquiétants.

Nouveau revers pour OpenAI et son PDG Sam Altman. Alors que la version 6.1 de ChatGPT était prévue pour un déploiement courant octobre 2026, la firme a annoncé avoir suspendu son lancement. L'IA de référence sur le web affichait des résultats peu convaincants par rapport à la version actuelle déjà disponible.

Outre ces observations de performances, GPT 6.1 a été jugée comme trop peu respectueuse des consignes et limites de ses capacités. Cette nouvelle version de ChatGPT avait un peu trop l'habitude de dépasser les bornes en allant rechercher et en exploitant des données sensibles ou supposément privées. Le responsable de la sécurité chez OpenAI, Saachi Jain, s'est notamment exprimé au sujet de GPT 6.1 décrit comme "pas au niveau pour ce qui est de rester dans le champ de ses prérogatives et autorisations."

Le report de ChatGPT 6.1 s'explique également par la difficulté d'OpenAI à continuer de développer son IA tout en imposant des limites à ses capacités. Interrogé sur le sujet, Saachi Jain a déclaré que "le contrôle des modèles IA devient de plus en plus difficile à mesure que ces derniers se perfectionnent."

After the Hugging Face incident, we committed to conducting a much broader review of actions taken by our models during training and evaluation and to being transparent about our findings. This is an extensive review that is ongoing.



The vast majority of actions weve reviewed — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2026

ChatGPT falsifie des identités après un accident avec l'Australie

Lors des tests effectués sur une version privée d'OpenAI, ChatGPT 6.1 a connu différents problèmes rapportés par l'entreprise. L'IA a notamment inventé bien plus de fausses identités que par le passé afin de fournir ses réponses. Plus important encore, ChatGPT 6.1 s'est introduit dans plusieurs logiciels en accès libre afin d'y distiller du code malveillant.

Ces événement surviennent seulement quelques jours après qu'OpenAI ait indiqué au Gouvernement australien qu'un de ses agents IA avait réussi à pénétrer au sein de plusieurs sites gouvernementaux. Un accident largement décrié par le premier ministre du pays qui s'est notamment agacé que cet accident soit rapporté aussi tardivement et banalement. "Il a fallu attendre le 10 septembre pour qu'il y ait la moindre notifications (...) et cette dernière a pris la forme d'un email envoyé sur une simple boite mail" a déclaré le premier ministre australien sur le sujet.

OpenAI n'en est malheureusement pas à sa première bévue en matière de dérapage de ChatGPT. En juillet dernier s'était déroulé l'accident de HuggingFace, jugé comme un événement majeur en matière de cybersécurité. L'intelligence artificielle de Sam Altman avait alors réussi à s'introduire au sein d'une plateforme de stockage de modèles d'IA. Un épisode qui avait contraint la firme à stopper son agent et présenter des excuses.

De plus en plus d'IA s'introduisent dans des systèmes privés

L'accident de HuggingFace et les problèmes récents survenus avec GPT6.1 ne sont qu'une suite de plusieurs accidents liés aux derniers modèles d'IA. Qu'il s'agisse de Anthropic avec Claude ou de Google avec Gemini, plusieurs modèles récents ou en développement ont connu des problèmes de respect des limites ou d'intrusion au sein de domaines privés.