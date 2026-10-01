Gemini 4 Argon : Google annonce la nouvelle version de son IA pour supplanter Claude et ChatGPT

Un peu moins d'un an après la sortie de son dernier modèle phrase, Google passe la quatrième avec l'arrivée de Gemini 4 Argon.

Alors que les grands modèles d'AI continuent de faire la course aux performances, Google annonce Gemini 4, sobrement baptisé "Argon" (toujours en rapport avec un élément du tableau périodique, nomenclature utilisée par Google depuis plusieurs années).

A travers son annonce officielle, Google a dévoilé que Gemini 4 Argon s'articulait notamment autour d'améliorations pensées sur plusieurs points :

Le code avec un nouveau record de performances sur des tâches d'ingénierie logicielle complexes.

La cyberdéfense où Gemini 4 Argon brille pour analyser et corriger des failles de sécurité.

La gestion de connaissances (notamment autour de l'impact économique dans les secteurs de la finance, du code, du droit et de la fiscalité).

L'utilisation de Gemini en interne chez Google.

Sur ce dernier point, la firme déclare que plusieurs milliers de salariés et collaborateurs de Google travaillent déjà avec Gemini 4 Argon pour leurs tâches de tous les jours. Ces dernières comprennent notamment de la programmation, du code et des recherches. Le déploiement de Gemini 4 Argon aurait également permis à Google de migrer une grande quantité de bases code afin de libérer plusieurs Teraoctets de mémoire.

Afin de vanter les mérites de Gemini 4 Argon, Google n'a pas échappé au traditionnel tableau de comparaison avec les autres modèles de LLM disponibles sur le marché. Sans surprises, Argon s'établit comme une nouvelle référence, faisant jeu-égal sur plusieurs domaines avec Grok AI ou Claude.

© Google Deepmind

Il convient cependant de garder en tête que ces résultats ont été fournis par Google lui-même, et non par une organisation indépendante. Le modèle en question n'est, à l'heure actuelle, pas encore disponible en test publiquement.

La concurrence ne devrait également pas trop tarder à répondre sur le sujet. Bien que OpenAI et Anthropic doivent régler de multiples problèmes de cybersécurité avec leurs futurs modèles, il y a fort à parier que la course aux LLM reprenne de plus belle d'ici quelques mois.