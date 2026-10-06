Le Chonk : le Chat de Mistral est de retour avec un nouveau modèle IA

Après l'infox sur le soi-disant nouveau modèle "Chaton Fat" de Mistral qui a ébranlé internet l'été dernier, la firme française revient sur la scène de l'intelligence artificielle avec Le Chonk.

Ce mardi 6 octobre 2026, Mistral a annoncé sur X un nouveau modèle d'intelligence artificielle. S'amusant de la précédente campagne de désinformation sur son supposé modèle "Chaton fat", la firme rebondit en annonçant Mistral Large 4, également surnommé "Le Chonk".

Meet Mistral Large 4, aka Le Chonk. 1T parameters, natively multimodal. 49B active. It is the best open weights model from US or Europe on aggregated benchmarks. State-of-the-art on critical workloads, including cyber defense, manufacturing and finance and it surpasses closed frontier models on visual grounding. Forged in Europe end-to-end and is deployable from Europe via our own Mistral Cloud infrastructure. Available to all via API today. Working with cybersecurity partners privately. Open weights release end of October. — Mistral AI (@MistralAI) October 6, 2026

Un modèle qui s'impose sur la scène internationale

Voulant concurrencer directement les modèles chinois, Mistral dévoile un modèle d'intelligence artificielle (IA) particulièrement performant. Selon Numerama, "Mistral Large 4 rivaliserait avec GLM-5.3, DeepSeek V4 ou Kimi K3". Selon la firme elle-même, "il s'agit du meilleur modèle de pondération ouvert des États-Unis et d'Europe sur les benchmarks agrégés".

Le Chonk : un nouvel agent prometteur

Succédant à Mistral Large 3 sorti en décembre 2025, Le Chonk est entièrement conçu en France, mais peut être déployé en Europe grâce à l'infrastructure Mistral Cloud. Il a également été entraîné dans les data centers européens de la firme. Enfin, il compte pas moins de 1 000 milliards de paramètres, "contre 675 milliards pour Large 3".

Le Chonk est accessible dès le 6 octobre en preview publique et sera entièrement dévoilé le 27 octobre. Une version plus avancée et sécurisée devrait être proposée aux responsables de la cybersécurité et aux autorités étatiques. Attention, ce nouveau modèle n'a pas pour vocation, en raison de son poids, d'être utilisé localement sur un ordinateur portable personnel, mais via l'API de la région européenne choisie.

Une annonce qui surfe sur la vague des précédentes fake news

Mistral reprend le leitmotiv du gros chat pour promouvoir Mistral Large 4, aussi surnommé Le Chonk. Dans la vidéo promotionnelle, nous voyons une vidéo produite par l'IA, où figure un chat renversant le quatre du "Mistral Large 4", le tout dans le décor incongru d'un musée qui ressemble au Louvre. On y reconnaît de célèbres tableaux parodiés comme "La liberté guidant le peuple" de Delacroix et "La Joconde" de Léonard de Vinci. Les personnages sont eux-mêmes remplacés par des chats roux.