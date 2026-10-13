Deezer va permettre à ses utilisateurs d'exclure la musique générée par IA

Il est désormais possible d'exclure toute musique générée par l'intelligence artificielle de ses recherches et de sa playlist sur Deezer. C'est une première pour une plateforme de streaming.

Deezer, l'une des plus grandes plateformes musicales de streaming indépendante, a été la première à identifier les titres générés par l'intelligence artificielle grâce à un outil développé en interne. En soutien aux artistes humains, elle exclut ces titres de ses recommandations et propose désormais aux auditeurs de les supprimer définitivement de leur expérience musicale.

Deezer reçoit près de 90 000 titres entièrement générés par IA par jour Selon Deezer, ces morceaux représentent près de la moitié des dépôts quotidiens, mais seulement 3 à 4 % des écoutes. La plateforme explique les exclure de ses recommandations et renforcer leur détection. https://t.co/p8NF3Ypocw — Bluetouff (@bluetouff) October 12, 2026

Deezer propose une option innovante pour les amateurs de musique

Avant la fin de l'année 2026, une nouvelle option sera disponible sur Deezer. Elle permettra d'exclure totalement les musiques générées par l'intelligence artificielle de vos recherches. Il s'agit d'une première mondiale pour une plateforme de streaming. D'après Alexis Lanternier, le CEO de Deezer, cette fonctionnalité répond à un besoin utilisateur clairement exprimé. A cette demande s'ajoute une prise de position assumée de la plateforme : "L'explosion des contenus générés par l'IA continue d'avoir un impact sur l'ensemble de l'écosystème musical. Nous sommes convaincus qu'il est de notre responsabilité de contribuer à façonner un avenir fondé sur la transparence et le libre choix, dans le respect des artistes, des auteurs-compositeurs et des fans de musique".

Deezer souhaite encourager les artistes humains

Dès 2025, Deezer a été la première plateforme de streaming au monde à identifier et exclure les musiques générées par l'IA de leurs recommandations algorithmiques et éditoriales. En effet, ces dernières, ne représentant que 1 à 3 % des écoutes, dont 85 % d'entre elles sont frauduleuses, représentent pourtant plus de 50 % du volume total de contenus livrés quotidiennement. Entre 2025 et 2026, Deezer a comptabilisé plus de 42 millions de titres générés par l'IA. Protéger la créativité humaine devient donc essentiel au sein de cet écosystème, d'autant plus si l'on considère que près de 25 % des revenus des artistes sont menacés par ces contenus, selon une étude menée par la CISAC et PMP Strategy.

Deezer brevète son outil de détection

Selon une étude de Deezer de 2025, 97 % des personnes interrogées ne sont pas capables de distinguer une musique entièrement générée par l'IA d'une musique entièrement créée par l'humain. L'outil propriétaire de détection de Deezer est dès lors une révolution technologique majeure dans le secteur musical. Breveté depuis juin 2026, il est également, sous licence, proposé aux entreprises. Actuellement, cet outil est capable de détecter la musique générée par les modèles les plus utilisés comme Suno, Udio et Rifussion, ou encore par toute plateforme similaire, dès lors que sont disponibles des exemples de données pertinents.