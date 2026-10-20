Panne de Revolut : est-il possible de contourner la panne malgré les paiements bloqués ?

Revolut et différents services liés à Google Cloud sont en panne depuis ce mardi midi. La banque en ligne a déjà réagi sur ses réseaux sociaux officiels et continue de communiquer sur la panne.

Revolut est victime d'une forte panne depuis ce mardi midi. La banque en ligne a notamment communiqué sur le réseau social X avec un message visant à rassurer ses clients : "nous traversons actuellement une interruption de nos services. Nous pouvons confirmer que l'argent de nos clients et leurs données sont toutefois en sécurité."

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers money and data are safe. Weve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

La panne de Revolut concerne aussi bien l'accès à l'application que les paiements avec cette dernière ou une carte bancaire de l'entreprise. Il est impossible de se connecter à Revolut depuis plusieurs heures et de multiples clients rapportent avoir été empêchés de payer à la caisse des magasins.

Un porte-parole de Revolut s'est également exprimé auprès de l'AFP sur la panne actuellement traversée par la banque en ligne. Ce dernier a notamment indiqué que l'entreprise "travaille à la résolution du problème" depuis son identification ce mardi matin.

Merci beaucoup Revolut https://t.co/xXjo7Lr7NK — Glory University (@Shun_Otto) October 20, 2026

Est-il possible de contourner la panne Revolut ?

A l'heure actuelle, l'ensemble des clients touchés par la panne de Revolut sont dans l'incapacité d'accéder aux services de la banque en ligne. Il est également impossible de se connecter aux comptes Revolut, qu'il s'agisse du site web ou de l'application mobile. Sur son site officiel, Revolut recense notamment l'ensemble des services indisponibles suite à la panne générale.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés si la situation évolue. Pour l'heure, les services de Revolut semblent toujours HS et il n'est pas possible de contourner la panne en passant par une autre application ou site.

En direct

16:08 - Un incident électrique évoqué comme origine de la panne Selon Google, l'origine de la panne de Revolut proviendrait bien de ses services Cloud et plus précisément de son centre informatique à Londres. Des informations qui corroborent d'autres sources récoltées plus tôt dans la journée. La panne serait apparue suite à un incident électrique au sein du centre informatique de Google à Londres. La firme travaille depuis plusieurs heures sur le rétablissement de ses infrastructures. 15:56 - Aucune panne n'est encore résolue chez Revolut Le site web de Revolut est plutôt clair : à l'heure actuelle, aucune panne n'est encore fixée chez la banque en ligne. Cette dernière ne communique pas non plus sur l'avancée de la panne, que ce soit sur son site web ou ses réseaux sociaux. De plus en plus de clients se plaignent de ne pas pouvoir faire leur course, mais il va falloir prendre son mal en patience. 15:26 - Aucune notification envoyée par Revolut concernant la panne De plus en plus de clients de Revolut découvrent la panne qui touche actuellement les services de la banque en ligne. Pire encore : ces découvertes surviennent alors que les clients tentent de payer des courses ou d'autres produits de première nécessité. La firme n'a envoyé aucun mail ou notification à ses clients, mais il est fort possible que ses équipes soient actuellement pleinement concentrée sur la résolution de la panne. 15:08 - Revolut a mis un long chemin avant de parvenir jusqu'en Angleterre Étonnamment, la fintech londonienne a mis des années à devenir officiellement une banque dans son propre pays. Le régulateur britannique avait imposé un palier de licence restreinte pendant vingt mois, entre juillet 2024 et mars 2026. L’agrément complet est finalement tombé le 11 mars 2026, après une série d’obstacles et de retards, ce qui a levé un frein majeur à son image de sérieux. 14:48 - La panne de Revolut ramène le débat sur les banques en ligne De nombreux clients sont actuellement dans l'incapacité d'effectuer le moindre paiement du fait que Revolut était leur banque principale. Cette situation relance alors le débat sur l'importance (ou non) de conserver une banque traditionnelle physique comme le Crédit Agricole ou BNP Paribas. Bien que de nombreux utilisateurs utilisent Revolut comme banque secondaire, notamment pour les paiements à l'étranger, la banque en ligne a l'avantage d'être très accessible pour celles et ceux avec peu de moyens comme des étudiants. 14:37 - Quelle suite au succès de Revolut ? L’ambition affichée par Revolut est mondiale : la firme vise également une licence bancaire aux États-Unis et a déjà obtenu des agréments au Mexique et en Australie, d’après la presse. Entre l’introduction en Bourse annoncée pour 2028 au plus tôt, la bascule des clients français vers la nouvelle banque et le lancement futur du crédit immobilier, les prochains mois seront décisifs. 14:16 - Google Cloud serait à l'origine de la panne Revolut n'est pas le seul service en panne ce mardi. Plusieurs autres banques comme HSBC ont également communiqué sur différentes pannes autour de leurs services. Le principal fautif serait Google Cloud dont l'un des serveurs serait à l'origine des multiples pannes. 13:58 - La page en ligne de Revolut affiche toutes les pannes Sur son site web officiel, Revolut indique actuellement tous les services en panne. Sans trop de surprises, la liste est assez nombreuse et comprend notamment la connexion au site, les inscriptions, les paiements et bien d'autres encore. L'ensemble des pannes ont été observées à partir de 09h47 selon Revolut qui travaille actuellement à la résolution du problème. 13:41 - Revolut, un véritable phénomène en France La France est devenue l’un de ses plus gros marchés européens. Revolut y revendique plus de 8 millions de clients au 11 août 2026, avec un cœur de cible parmi les 18-30 ans. Cela représente environ un client sur neuf dans le monde. Pour beaucoup de jeunes, l’application sert d’abord à payer à l’étranger, à suivre ses dépenses et à partager des frais entre amis.

La panne Revolut se poursuit ce mardi après-midi alors que les services de la banque en ligne sont toujours inaccessibles pour les clients.