Panne internet après une faille PHP : Impots.gouv, Météo France, préfectures... Un risque d'attaque massive évoqué, les sites touchés sont nombreux

Une panne a frappé plusieurs sites internet après la découverte de failles "critiques" dans le langage informatique PHP. Suivez les dernières infos.

L'essentiel

En direct

18:40 - Les sites des préfectures rétablis ? Après avoir effectué un test de notre côté, nous constatons toujours que les sites des préfectures restent inaccessibles. Que ce soit sur le site de la préfecture de la Loire ou de celle du Val-d'Oise, un message écrit en noir sur blanc s'affiche : "Maintenance en cours. Notre site sera à nouveau accessibles d'ici quelques instants", promet-on, avant d'inviter à se tourner vers les réseaux sociaux

18:25 - Le scénario d'un "ver informatique" est-elle sérieuse ? Dans le pire des scénarios, les chercheurs évoquent la possibilité d'un "ver informatique", c'est-à-dire un programme malveillant capable de se propager automatiquement de serveur en serveur, à une échelle qui pourrait affecter de larges pans d'internet en un temps très court. Il est actuellement trop tôt pour savoir si cette menace est à prendre réellement au sérieux.

18:22 - La panne d'Orange en France n'est pas liée à la faille PHP Selon les informations de BFMTV, la panne des opérateurs français comme Orange, Sosh, Bouygues ou SFR actuellement n'est pas liée à la faille PHP et le scénario de la cyberattaque n'est pas privilégié.

18:20 - Des millions de données personnelles potentiellement exposées Pour un utilisateur ordinaire, cela signifie concrètement que ses identifiants, ses données personnelles ou ses informations de paiement stockées ou transitant par un site vulnérable peuvent être interceptés, sans qu'il ne fasse quoi que ce soit de mal et sans même s'en apercevoir. PHP étant le socle technique de plateformes très répandues comme WordPress, Drupal ou Magento — qui propulsent des millions de sites de commerce, de presse ou de services publics — la surface d'exposition est considérable.

18:16 - Quel risque pour les utilisateurs des sites Web concernés ? Pour les organisations qui font tourner des sites web, les conséquences des failles PHP peuvent être dévastatrices : un attaquant qui prendrait le contrôle d'un serveur pourrait y installer des logiciels malveillants ou mettre le site entièrement hors ligne. Mais le danger ne s'arrête pas aux portes du serveur : la mémoire qu'un attaquant peut lire contient potentiellement des mots de passe, des clés d'accès et des tokens d'authentification appartenant à d'autres utilisateurs connectés au même moment.

18:10 - Le risque : une panne d'internet mondiale et une attaque massive avec des consqéuences Dans les deux cas, le résultat des failles PHP faisant trembler internet ce mercredi est le même : un inconnu, sans mot de passe ni compte, peut envoyer un message spécialement conçu à un site web et prendre le contrôle du serveur qui le fait tourner. C'est comme si une faille dans la structure d'un bâtiment permettait à n'importe qui d'entrer et de faire ce qu'il veut à l'intérieur, sans jamais avoir eu de clé. La conséquence peut aller jusqu'à une attaque massive et à des effets pouvant toucher les utilisateurs.

18:04 - La faille "CVE-2026-109619" : des restes qui n'auraient pas dû rester La faille "CVE-2026-109619" est sensiblement différente. Ici, il faut savoir qu'un serveur web traite des milliers de requêtes à la suite, souvent avec les mêmes ressources internes. Normalement, entre deux requêtes, tout est remis à zéro : la mémoire est nettoyée, les données de l'utilisateur précédent effacées. Ici, ce nettoyage ne se fait pas correctement — des informations de la requête précédente subsistent en mémoire. La requête suivante tombe dessus et les utilise sans le savoir. Un attaquant peut exploiter cette faille pour faire exécuter au serveur du code qu'il n'aurait jamais dû accepter.

18:01 - La faille PHP "CVE-2026-109618" expliquée : une interruption au mauvais moment Les failles PHP aillant provoqué la panique sur internet sont particulièrement techniques. La première répertoriée sous la référence "CVE-2026-109618" touche la réponse des serveurs aux requêtes des internautes. En clair, quand vous visitez un site web, le serveur commence à préparer une réponse à votre demande — il alloue de la mémoire, met en place des données internes. Avec cette faille, un attaquant peut provoquer une surcharge qui interrompt ce processus en plein milieu. Le problème, c'est que le serveur ne repart pas de zéro : il continue avec des données à moitié prêtes, incomplètes ou corrompues, en les traitant comme si elles étaient parfaitement valides. Un attaquant peut donc exploiter ce moment de confusion pour glisser ses propres instructions malveillantes.

17:58 - Le FBI appelle à signaler toute trace de compromission Brett Leatherman, directeur adjoint cyber du FBI, a pris la parole publiquement pour guider les organisations face à la menace. "Si vous trouvez des signes de compromission, isolez le système, conservez vos journaux de serveur web et PHP, et signalez-le à votre bureau local du FBI", a-t-il écrit en ligne. Il précise que "ces signalements nous aident à identifier les acteurs impliqués et à avertir d'autres organisations avant qu'elles ne deviennent des victimes."

17:54 - Ce que les organisations doivent faire concrètement Le NCSC recommande en priorité d'identifier tous les systèmes faisant tourner PHP au sein de l'infrastructure, en accordant une attention particulière à ceux exposés à internet. Il faut ensuite appliquer les mises à jour disponibles et surveiller en continu les annonces des éditeurs de logiciels tiers susceptibles d'embarquer PHP dans leurs produits ou services. Si une mise à jour immédiate est impossible, le NCSC conseille d'évaluer si le système a déjà pu être compromis avant d'engager la correction, et de faire appel à un prestataire de réponse à incident si nécessaire.

17:51 - Les recommandations des agences nationales de cybersécurité Côté utilisateur, aucun message de prévention n'a a ce stade été communiqué. Les recommandations concernent les gestionnaires et éditeurs de sites. Le NCSC britannique, ainsi que ses homologues européens et australiens, ont exhorté les organisations à appliquer les mises à jour le plus rapidement possible. "Lorsqu'une remédiation immédiate n'est pas faisable, les organisations devraient envisager de mettre le système hors ligne jusqu'à ce qu'il puisse être entièrement corrigé", a précisé le NCSC. La PHP Foundation est catégorique de son côté : "Il n'existe pas de mitigation complète, la mise à jour est le seul choix sûr."

17:47 - Des failles découvertes grâce à l'intelligence artificielle Les vulnérabilités ont été identifiées par des chercheurs des sociétés Wiz et Calif, ainsi que par l'équipe Codex Security d'OpenAI, en partie grâce à des outils d'IA. Wiz les décrit comme "les vulnérabilités les plus graves jamais découvertes" par cette technologie, tandis qu'OpenAI a qualifié la découverte de "l'un des problèmes de sécurité les plus marquants en mémoire récente." Selon les chercheurs, ces failles étaient présentes dans le code PHP depuis plus d'une décennie sans avoir été détectées.

17:43 - Une mobilisation internationale des agences de cybersécurité Les agences de cybersécurité de nombreux pays ont haussé le ton pour alerter les administrateurs de sites. Le CERT-EU, la NSA américaine, ainsi que les agences britannique, japonaise et australienne ont toutes exhorté les utilisateurs à appliquer immédiatement les mises à jour ou à couper leurs sites du réseau public. Le CERT-EU a recommandé aux organisations d'"envisager d'isoler les applications exposées à internet des réseaux publics jusqu'à ce qu'un correctif soit disponible."

17:39 - Dans le monde entier, des sites gouvernementaux et grands médias mis hors ligne par précaution Avant même la disponibilité des mises à jour, plusieurs organisations ont préféré couper leurs services en ligne par mesure préventive. Les services web publics du gouvernement finlandais ont été temporairement suspendus, tandis qu'aux Pays-Bas, le site du Parlement (Tweede Kamer), celui de l'agence nationale de santé publique et plusieurs systèmes d'éducation sont devenus inaccessibles. Au Royaume-Uni, le site du conseil d'Édimbourg ainsi que plusieurs pages de la BBC — dont celles consacrées à Doctor Who et The Traitors — ont été rendus indisponibles, sans que ces organisations n'aient officiellement confirmé de lien avec PHP. Pinboard, des pans entiers de Wikipedia, ainsi que les forums 4Chan et Something Awful ont aussi été bloqués.

17:35 - Des tentatives d'attaques signalées avant même la publication des correctifs La société Cloudflare a rapporté observer "des premières attaques émerger" avant même la publication officielle des détails et des correctifs par la PHP Foundation. La firme de sécurité Sansec avait prévenu en amont qu'"on s'attend à ce que des attaques massives démarrent dans les 15 minutes suivant la publication." Aucune intrusion réussie n'avait toutefois été confirmée au moment de la parution des articles, et les deux failles ne figuraient pas encore dans le catalogue des vulnérabilités connues exploitées de la CISA, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, agence fédérale américaine rattachée au Département de la Sécurité intérieure.

17:31 - Une divulgation des failles PHP anticipée par une fuite Selon le Wall Street Journal, ce sont des outils d'intelligence artificielle de pointe qui ont permis de détecter les vulnérabilités de PHP dès le mois d'août. Un correctif avait initialement été planifié pour le jeudi 22 octobre, mais la publication d'un post les révélant sur le site spécialisé Hacker News, deux jours avant la date prévue, a forcé une mise en ligne anticipée du patch. C'est donc cette divulgation prématurée qui a déclenché la course contre la montre entre attaquants et administrateurs de sites. Cette fuite a en effet permis à des attaquants de prendre de l'avance sur les équipes de sécurité, et l'incident a rapidement été surnommé "PHP2Shell" dans la communauté.

17:30 - Une attaque simple à lancer, même sans cibler un site précis La consultante en sécurité et conformité Davi Ottenheimer décrit la situation avec une image frappante : "La majeure partie du web tourne sur PHP, et ce bug se trouve dans une interface d'upload de fichiers qui ressemble à une porte d'entrée sans serrure." Selon elle, un attaquant "n'a pas besoin de savoir sur quel site il frappe, ni même le logiciel qu'il fait tourner. Il envoie un upload forgé à n'importe quel serveur qu'il peut trouver, et c'est toute l'attaque." Les chercheurs de Wiz, qui ont baptisé leur démonstration d'exploitation "php2shell", précisent que les vulnérabilités peuvent dans certains cas être exploitées "assez facilement."

17:23 - Les racines de la panne remontent à plus de vingt ans Les deux vulnérabilités touchent donc "toutes les installations PHP servant des requêtes web" depuis la version 5 du langage, sortie en juillet 2004. Seules les versions 8.2 et ultérieures bénéficient de correctifs officiels, les branches plus anciennes n'étant plus maintenues par le projet PHP. Certains distributeurs Linux et fournisseurs de support à long terme ont néanmoins reçu les patchs en avance et peuvent les intégrer sous un numéro de version d'apparence ancienne — il est donc conseillé de vérifier le changelog du paquet plutôt que son seul numéro de version.

17:19 - "Ce n'est pas un exercice" : la menace est jugée immédiate "Ce n'est pas un exercice", a déclaré Lukasz Olejnik, consultant en sécurité indépendant et chercheur senior associé au King's College London. Il estime que l'impact est "énorme" et que des millions de systèmes pourraient être touchés, le pire scénario étant "un malware de type ver affectant de larges pans d'internet." Il ajoute que "l'IA rend l'exploitation de telles vulnérabilités d'une importance immédiate. Comme, en effet, une minute environ."

17:18 - Ce que permettent techniquement les failles PHP détectées Les deux failles principales détectées ont deux noms barbares. CVE-2026-109618 exploite une condition de dépassement mémoire capable d'interrompre PHP alors que les données d'une requête ne sont qu'à moitié initialisées. CVE-2026-109619, elle, concerne un état interne lié à une requête qui peut persister après que la mémoire associée a été libérée. Concrètement, quand un serveur web reçoit une demande d'un visiteur, il prépare une réponse en mobilisant de la mémoire et des données internes. Les deux failles exploitent des défauts dans cette mécanique : la première permet à un attaquant de provoquer une surcharge qui interrompt le serveur en pleine préparation, le poussant à continuer avec des données incomplètes et corrompues ; la seconde profite d'un mauvais nettoyage de la mémoire entre deux requêtes, laissant des résidus d'une session précédente accessibles à la suivante. Dans les deux cas, un inconnu sans mot de passe ni compte peut exploiter cette désorganisation pour envoyer des instructions malveillantes et prendre le contrôle du serveur.

17:17 - La panne d'internet et la faille PHP sont elles liées aux pannes des opérateurs mobiles ? En France, une autre panne touche actuellement le réseau de plusieurs opérateurs comme Orange, SFR et Bouygues Telecom. L'origine de la panne semble encore floue et on ne sait pas à ce stade s'il y a un lieu avec la faille PHP détectée à l'échelle mondiale. Lire l'article Panne chez Orange, Sosh, Bouygues et SFR : des précisions sur sa cause et sa durée... Il est possible de contourner le problème

17:10 - Face à la panne, un correctif déjà déployé Un correctif a été publié le mercredi 21 octobre à 14h00 UTC (16h00, heure de Paris), selon le centre européen de veille Cert-EU. Les versions corrigées sont les 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 et 8.2.35. L'équipe de PHP "recommande fortement à tous les utilisateurs de procéder à la mise à jour immédiatement".

17:05 - La faille PHP a déjà été exploitée par plusieurs attaques Les premières tentatives d'exploitation des failles ont déjà été détectées. Dane Knecht, directeur technique de l'entreprise spécialisée en sécurité web Cloudflare, a écrit sur X : "Nous observons l'émergence des premières attaques et adaptons nos mesures de protection à mesure que de nouveaux vecteurs apparaissent." Il a néanmoins souligné que ces protections ne constituaient qu'une solution provisoire.

16:59 - De nombreux sites rendus inaccessibles par précaution L'indisponibilité de nombreux sites, notamment institutionnels, est en réalité une réaction à la menace. Le ministère de l'Intérieur a justifié sa décision dans un communiqué cité par Reuters : "Par mesure de précaution, les sites des préfectures ont été temporairement mis hors ligne dans l'attente de la publication d'un correctif de sécurité par l'éditeur." Les Pays-Bas et la Finlande ont pris des mesures similaires pour leurs organismes publics.