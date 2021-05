Bon plan box internet : une offre fibre, téléphone et TV à 15,99 euros par mois !

Une vente privée propose en ce moment un abonnement internet avec jusqu'à 1Gb/s, téléphonie et TV à prix canon.

Vous hésitez à changer de fournisseur internet pour réduire votre facture tout en conservant ou en améliorant votre connexion ? Voici une offre faite pour vous ! BeMove (entreprise du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com) a négocié une offre à prix cassé auprès d'un opérateur majeur français.

Cette vente privée vous permet de bénéficier d'un tarif à 15,99 euros par mois pendant un an, là où le prix moyen d'un abonnement box internet est de 27,50 euros/mois en 2021 !

Une belle réduction qui s'accompagne d'une qualité de service et d'une vitesse de connexion optimale : jusqu'à 1Gb/s en fibre optique, tout en profitant des appels téléphoniques illimités vers fixes et mobiles et d'un décodeur Android TV pour accéder aux meilleurs programmes. Le décodeur proposé permet d'accéder au Google Play Store, 180 chaînes incluses plus de nombreuses autres en option et à un enregistreur 128 Go.

