TikTok : une panne en cours sur le service, le point sur la situation

Tik Tok France semble avoir des difficultés ce jeudi. Les signalements de problèmes se multiplient sur DownDetector, on fait le point dans cet article.

[Mis à jour le 15 septembre 2022 à 12h51] Avec ses 15 millions d'utilisateurs en France, TikTok s'est imposé comme l'une des applications les plus populaires de ces dix dernières années. Autant d'usagers qui rencontrent en ce moment même des problèmes importants, en témoigne une courbe assez massive de signalement de problème chez DownDetector. Pour l'instant, l'entreprise ne s'est pas exprimée sur le sujet, mais les internautes affluent massivement sur Twitter pour signaler des crashs sur leur application. Qu'il s'agisse d'utilisateurs français ou internationaux, tout le monde semble rencontrer des crashs à répétition. Le hashtag #tiktokdown est apparu dans les tendances de la journée. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation au cours de la journée.

Consultez l'évolution de la situation sur DownDetector

Panne tik tok : le suivi de la situation

12h56 : les problèmes techniques de l'application semblent se résorber.

les problèmes techniques de l'application semblent se résorber. 12h20 : le problème semble toucher les utilisateurs français et internationaux

le problème semble toucher les utilisateurs français et internationaux 12h10 : beaucoup d'utilisateurs signalent des crashs d'application à répétition sur Twitter

beaucoup d'utilisateurs signalent des crashs d'application à répétition sur Twitter 12h00 : les signalements de panne affluent sur DownDetector

Les problèmes que rencontrent les internautes aujourd'hui semble être liés à des fermeture inopinées de l'application. Les publications sur Twitter se multiplient, certaines plus amusantes que les autres. Pour l'instant, aucun mouvement du côté de TikTok France et TikTok US qui restent mutiques sur la situation.

C'est quoi TikTok ?

TikTok est une application créée en 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance. Il s'agit d'une application de partage et d'editing de vidéos, plus ou moins longues, qui a été développée spécifiquement pour le marché occidental après le succès de son pendant chinois Douyin. Très vite après sa sortie, l'application est devenue un phénomène, entrainant toute une génération de jeunes internautes dans un maëlstrom continu de contenu vidéo. Son format de vidéo courtes attire énormément d'utilisateurs qui peuvent à la fois créer, partager et visionner les créations de leurs pairs. Le phénomène TikTok a été tel que divers vidéastes ont été élevé au rang d'influenceurs voire de star, en parvenant à réunir des communautés gigantesques autour de leurs vidéos.

Un peu plus de six ans après sa mise sur le marché, TikTok est utilisée par 15 millions de français, selon les chiffres annoncés par ByteDance au premier semestre 2021. Fin 2020, l'application totalisait pas moins d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, en faisant l'application la plus téléchargée de l'histoire devant Facebook. Très populaire chez la jeune génération, elle a aussi bénéficié grandement des périodes de confinement qui ont grandement boosté son attractivité.