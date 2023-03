Panne Twitter : un bug sur le réseau social, l'origine encore inconnue

Une panne affecte Twitter ce mercredi 1er mars 2023. Le réseau social n'est pas complètement utilisable.

Après Google, au tour de Twitter de connaître des bugs. Ce mercredi 1er mars 2023, plusieurs messages font état d'une panne sur le réseau social désormais dirigé par Elon Musk. Tout le service n'est pas totalement "down" mais les internautes font part de difficultés sur le fil d'actualité principal de la plateforme. Seul un message "Bienvenue sur Twitter !" s'affiche et aucun tweet n'apparaît. En revanche, il est tout de même possible de faire une recherche sur le réseau social et les tendances continuent d'apparaître sur les comptes des utilisateurs, lesquelles sont cliquables comme à la normale. Par ailleurs, le service annexe Tweetdeck continue d'afficher des tweets mais ne fait pas apparaître les dernières publications. Pour l'heure, Twitter n'a pas indiqué l'origine de ce bug.

La panne de Twitter est mondiale

La panne qui touche Twitter ne concerne pas uniquement la France, mais bien le monde entier, comme en témoignent les nombreux... tweets publiés sur le sujet. Ils proviennent de l'Hexagone, d'une part, mais aussi des Etats-Unis ou encore du Royaume-Uni. Downdetector, le site qui recense les rapports d'erreurs sur les sites internet, compte plus de 3000 messages à la mi-journée signifiant des problèmes sur le réseau social. Plus d'infos à suivre...