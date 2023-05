Vous l'avez chez vous sans l'utiliser et c'est la solution pour rendre votre WiFi surpuissant

Avoir une bonne connexion Wi-Fi n'est pas donné à tout le monde. Il est assez fréquent de rencontrer des problèmes pour obtenir une bonne couverture ou une vitesse élevée. Pour les résoudre, il est possible d'utiliser un répéteur sans fil. Cependant, ce type de matériel est coûteux. Voici une alternative gratuite : utiliser un ancien routeur.

Si vous avez un ancien routeur dans un placard, sortez-le et donnez lui une deuxième vie. Et si vous n'en avez pas, un ami ou un voisin peut vous en donner un, il y en a même sur les sites d'occasion pour moins de 5 euros. Cet ancien routeur plus utilisé depuis des année vous permettra d'améliorer votre connexion Internet actuelle totalement gratuitement. Il vous permettra d'augmenter le nombre de ports Ethernet disponibles sur votre routeur principal mais aussi d'étendre la couverture Wi-Fi à domicile, et tout cela gratuitement sans avoir à acheter quoi que ce soit.

Un ancien routeur a de nombreuses utilisations. Selon le modèle, vous pouvez l'utiliser comme VPN, serveur ou même pour améliorer la connexion Internet. C'est ce dernier point qui nous intéresse ici. Ce que nous allons faire, c'est utiliser l'ancien routeur comme point d'accès ou comme répéteur Wi-Fi. Ce sont deux choses différentes, mais dans les deux cas, vous pourrez améliorer la connexion. Au lieu d'acheter un répéteur sans fil, vous allez directement utiliser cet ancien appareil pour améliorer le signal sans fil chez vous, et vous n'aurez pas à dépenser un seul centime pour cela.

La première option est de l'utiliser comme point d'accès

C'est la meilleure solution si vous avez besoin d'étendre votre réseau vers un autre endroit de votre domicile. Pour ce faire, vous devez connecter le nouveau routeur à l'ancien via un câble Ethernet. De cette façon, le routeur secondaire agira comme un point d'accès et vous pourrez y connecter des appareils, soit par câble, soit par Wi-Fi. C'est la meilleure option car elle vous fournira la meilleure performance Wi-Fi, et tous les anciens routeurs supportent ce mode de configuration.

La seule chose que vous devez faire sur cet ancien routeur secondaire est de changer ces paramètres pour qu'il fonctionne correctement :

Mettre le même nom de réseau Wi-Fi et mot de passe que le routeur principal

Il est recommandé d'utiliser des canaux différents du routeur principal pour éviter les interférences entre eux

Désactiver le serveur DHCP du routeur, vous le trouverez dans la section LAN du routeur. Fixez une adresse IP en prenant modèle sur celle de votre du routeur principal. Par exemple si votre routeur principal utilise l'adresse 192.168.1.1, mettez 192.168.1.2. De cette façon, il n'y aura pas de conflit d'adresses IP.

La seconde option est de l'utiliser comme répéteur Wi-Fi

Il va logiquement perdre un peu de débit, mais il peut toujours être la solution pour améliorer le réseau sans fil dans une zone spécifique de la maison. Par exemple, un angle mort où le signal n'arrive pas bien et où vous avez besoin d'amplifier la couverture. Cependant, tous les routeurs ne supportent pas le mode répéteur Wi-Fi universel. Selon le routeur dont vous disposez, il le supportera ou non. Si c'est un modèle très ancien, il est possible qu'il soit compatible avec le firmware DD-WRT ou OpenWRT, qui permettent tous deux le mode répéteur Wi-Fi sans problème.

La configuration que vous devrez faire est similaire à la précédente :

Mettre le même nom de réseau Wi-Fi et mot de passe que le routeur principal

Il est recommandé d'utiliser des canaux différents du routeur principal pour éviter les interférences entre eux

Désactiver le serveur DHCP du routeur, vous le trouverez dans la section LAN du routeur. Fixez une adresse IP en prenant modèle sur celle de votre du routeur principal. Par exemple si votre routeur principal utilise l'adresse 192.168.1.1, mettez 192.168.1.2. De cette façon, il n'y aura pas de conflit d'adresses IP.

mais au lieu de brancher votre ancien routeur au port ethernet de votre routeur principal, connectez le au Wi-Fi de votre routeur principal avec l'option répéteur.

Si votre routeur ne supporte ni un firmware tiers ni le mode répéteur, nous vous recommandons d'acheter ce répéteur Wi-Fi qui vous offrira de très bonnes performances :

Il existe également d'autres répéteurs moins chers, mais n'en achetez jamais un qui coûte moins de 50€ car les performances qu'il vous offrira seront désastreuses. La plupart du temps, ces appareils moins chers ne seront pas double bande, ils n'auront pas une bonne vitesse maximale et, en définitive, ils ne vous aideront pas à améliorer vraiment le réseau sans fil. Investir dans un bon appareil est essentiel pour ne pas avoir de problèmes.

Tous les anciens routeurs ne conviendront pas

Sachez qu'utiliser un ancien routeur comme point d'accès ou répéteur peut être intéressant, mais tous ne seront pas compatibles. Il est important de bien vérifier quel est votre modèle et de rechercher sur Internet comment l'utiliser comme répéteur, pour voir s'il est réellement compatible avec le nouveau routeur et si vous pouvez l'utiliser de cette manière. De plus, vous devez également savoir qu'un ancien routeur peut avoir des limitations. Par exemple, vous en avez peut-être un très vieux qui n'a que des ports Fast Ethernet et pas de Gigabit Ethernet. Cela signifie qu'il sera limité à 100 Mbps par câble, donc vous ne pourrez pas tirer pleinement parti de la couverture de fibre optique que nous avons aujourd'hui. Il se peut également que ce routeur ne soit pas double bande, donc il n'offrira pas de bons résultats en Wi-Fi non plus. Il se peut même qu'il sature dès que vous y connectez d'autres appareils, sans atteindre un nombre très élevé. Notre recommandation est d'utiliser un ancien routeur mais seulement s'il est à double bande simultanée, c'est-à-dire qu'il a une bande de fréquences en 5GHz, sinon, s'il est trop ancien avec Wi-Fi 4, il est possible que vous n'amélioriez pas du tout le réseau sans fil, et il est même possible qu'il fonctionne moins bien qu'auparavant.