Faites exploser les débits chez vous avec les nouveaux routeurs Wi-Fi 7 de TP-Link !

TP-Link lance deux nouveaux systèmes mesh basés sur la nouvelle norme Wi-Fi 7. Au programme : débits qui crèvent le plafond, couverture ultra vaste, baisse de la latence, des interférences et de la congestion, le tout pour une hausse nette de la fiabilité de votre connexion sans fil domestique.

TP-Link enrichit sa gamme de systèmes Wi-Fi mesh Deco avec deux nouveaux produits, dotés d'une particularité : ils sont compatibles avec le tout dernier standard Wi-Fi 7, une première pour des appareils destinés au grand public. Cette évolution de la norme promet des débits bien plus élevés, une diminution de la latence, une connexion sans fil plus fiable et une plus grande capacité à gérer un grand nombre d'appareils sur un même réseau. Les Deco BE85 et Deco BE65 apportent dans nos foyers les nouvelles fonctionnalités et performances du Wi-Fi 7 pour octroyer l'expérience sans fil la plus aboutie du marché.

Déjà deux fois plus rapide que le Wi-Fi 6

En théorie, le Wi-Fi 7 est capable d'atteindre des débits monstrueux allant jusqu'à 46 Gb/s, soit 4,8 fois plus que la vitesse maximale permise par le Wi-Fi 6 et ses 9,6 Gb/s. Le nouveau système mesh Deco BE85 peut quant à lui délivrer jusqu'à 19 Gb/s, soit des débits deux fois plus élevés que ce que propose le Wi-Fi 5 au maximum de ses facultés. Chaque génération de Wi-Fi ne révolutionne pas forcément les usages, mais le Wi-Fi 7 fait clairement partie de celles qui vont bouleverser notre quotidien en étendant le champ des possibles.

Le TP-Link Deco BE85 prend en charge les trois bandes de fréquence exploitées par le Wi-Fi 7. Sur la bande utilisée depuis le plus récemment, celle des 6 GHz, qui est aussi la moins encombrée, le Deco BE85 peut monter jusqu'à 11 520 Mb/s. Les débits peuvent toucher les seuils de 5 760 Mb/s sur la bande des 5 GHz et de 1 376 Mb/s sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Cette dernière n'est certes pas la plus rapide, mais a pour principale utilité d'offrir une très grande portée et de traverser efficacement les obstacles présents dans la maison. Cela est pratique pour les appareils portables comme les smartphones et tablettes qui sont amenés à être utilisés partout au sein du domicile et pour les terminaux situés plus loin du routeur ou d'un satellite.

© TP-Link

Le TP-Link Deco BE65 présente des performances moins tape-à-l'œil, mais somme toute très solides et pouvant répondre aux besoins de nombreux utilisateurs. Il travaille lui aussi sur les trois bandes de fréquence du Wi-Fi 7 et propose des débits allant jusqu'à 9 Gb/s au total, ce que bien des routeurs Wi-Fi 6 sont incapables de délivrer.

De très hauts débits, partout dans la maison

En combinant trois unités de Deco BE85, il est possible de couvrir une surface de 1400 m² divisée entre deux étages. Dans chaque pièce où a été installé un Deco BE85 par liaison filaire, les appareils peuvent recevoir 8 à 9 Gb/s de débits sans fil, la vitesse diminuant progressivement avec la distance. En cas de liaison sans fil, avec la mise en place d'un satellite dans un étage par exemple, les débits restent très élevés, oscillant entre 3 et 4 Gb/s, une performance impressionnante en prenant en compte les murs et le plafond séparant le satellite du routeur principal.

Un système mesh composé de trois Deco BE65 permet quant à lui de fournir une connexion de qualité à un espace de 725 m². Pour l'un comme pour l'autre, ce sont plus de 200 appareils qui peuvent être connectés en simultané sur le réseau Wi-Fi 7 pour accéder à internet.

TP-Link a également tout prévu pour procurer à vos dispositifs les plus importants (ordinateur, Smart TV, box TV, console de jeu…) une connexion la plus rapide et la plus fiable possible par Ethernet RJ45. Le Deco BE85 se distingue par l'intégration d'un port combiné WAN/LAN 10 Gb/s capable de convertir les données fibre en données câble Ethernet avec un module SFP. Il est aussi équipé d'une connectique WAN/LAN 10 Gb/s classique et de deux ports WAN/LAN 2,5 Gb/s. Avec tout ça, vous n'aurez aucun mal à alimenter en débits vos appareils les plus gourmands en la matière. Le Deco BE65 embarque lui quatre ports 2,5 Gb/s.

© TP-Link

Pour couronner le tout, le Deco BE85 a même droit à son port USB 3.0, qui permet de brancher une clé USB ou un disque dur externe et de partager plus facilement ses fichiers à travers les appareils connectés au réseau. Il prend aussi en charge les environnements domotiques Google Home et Amazon Alexa.

De nouvelles fonctionnalités pour stabiliser et rendre les connexions plus rapides

Les deux systèmes mesh de TP-Link intègrent les nouvelles technologies qui participent à rendre le Wi-Fi 7 bien plus efficace que ses prédécesseurs, au-delà de la simple hausse des débits. La taille des canaux double pour passer à spectre de jusqu'à 320 MHz (sur la bande des 6 GHz). Deux fois plus de bande passante, cela signifie plus de transmissions simultanées aux vitesses les plus rapides possibles, et donc une hausse globale des performances de votre réseau et de l'expérience sur vos appareils connectés.

Le Multi-Link Operation (MLO) fait aussi partie des nouveautés introduites avec le Wi-Fi 7. Cette fonctionnalité permet d'envoyer et de recevoir simultanément des données sur différentes bandes de fréquence et canaux sur un même appareil. Vous avez bien lu : vous pouvez désormais recourir en même temps aux 6, 5 et 2,4 GHz en même temps sur un terminal. Par ce biais, les débits seront plus élevés, la latence réduite et la fiabilité de la connexion améliorée.

Le Wi-Fi 7 passe aussi au 4K-QAM, qui implique le transport de 12 bits de données par symbole au lieu de 10 bits, soit des taux de transmission 20 % supérieurs à ceux du Wi-Fi 6. Nous avons également le Multi-RU, qui permet d'utiliser pleinement chaque ressource disponible en les combinant et en les allouant aux appareils qui en ont besoin, apportant une meilleure flexibilité de la planification des ressources spectrales.

Plus que des débits théoriques beaucoup plus puissants, le Wi-Fi 7 s'attaque aux interférences, aux problèmes de congestion et à la réduction de la latence pour faire évoluer le standard de connectivité sans fil dans un autre monde. De quoi jouer en ligne, pratiquer le cloud gaming ou cloud computing et visionner des contenus vidéo en qualité 4K/8K en toute quiétude.

Retrouvez les Deco BE85 et Deco BE65 de TP-Link chez Boulanger, qui commercialise les deux systèmes mesh boostés au Wi-Fi 7 en exclusivité pour la France.