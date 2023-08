Depuis aujourd'hui, WhatsApp ajoute une fonctionnalité très attendue par ses utilisateurs : l'envoi d'images de haute qualité

WhatsApp vient enfin d'ajouter une fonction géniale pour envoyer des images en haute qualité. Voici comment y accéder.

Ce n'est pas secret que WhatsApp, comme de nombreuses autres applications, dégrade la qualité des images. Bien que depuis un certain temps nous puissions configurer la qualité d'envoi selon trois modes, "automatique", "de meilleure qualité" ou pour "économiser des données", même l'option la plus qualitative ne nous libère pas de la compression. Ceci peut poser problème à une époque où les caméras de nos téléphones peuvent dépasser 100 mégapixels et prendre des photos avec un grand niveau de détail.

Nous nous sommes donc habitués à, sauf à utiliser certaines astuces, ce que WhatsApp ne soit pas la meilleure option pour envoyer des images de haute qualité. Cela commence à changer. Après des mois de tests en version bêta, l'application développée par Meta déploie enfin une fonctionnalité permettant d'augmenter la qualité des photos avant de les envoyer. Même s'il reste une certaine compression, nous devrions obtenir de meilleurs résultats.

Comment envoyer des images en haute qualité via WhatsApp ?

L'information nous vient directement de Mark Zuckerberg. Vous pouvez désormais cliquer sur l'icône "HD" avant d'envoyer une image, comme montré sur la capture ci-dessous. Cela ouvrira un réglage vous permettant de choisir entre deux alternatives : qualité standard ou la nouvelle qualité HD. Dans l'exemple partagé par le dirigeant, choisir la première option envoie l'image en 1365 x 2048 pixels et la seconde en 2000 x 3000 pixels, une nette augmentation en termes de résolution accompagnée de moins de compression.

Comme vous pouvez le voir, l'option qualité standard reste celle par défaut. C'est parce que WhatsApp veut que le partage d'images reste rapide et efficace dans des situations où la connectivité mobile peut varier. En tout état de cause, si vous envoyez une image en haute qualité, tous dans la conversation sauront que vous avez choisi cette option car elle sera accompagnée de l'étiquette "HD". Et, comme pour tous les autres messages, elle sera protégée par le cryptage de bout en bout.

Le déploiement de cette nouveauté vient de débuter, mais elle pourrait ne pas être immédiatement disponible sur votre téléphone. La société annonce qu'elle sera accessible à tous "dans les prochaines semaines". Si vous souhaitez la recevoir au plus vite, une bonne option est de garder votre application à jour via Google Play ou l'App Store. Et si vous êtes enthousiaste et n'avez pas peur d'essayer des versions en cours de développement, il est à noter que cette fonction est déjà disponible dans les versions bêta 23.11.0.76 pour iOS et 2.23.12.13 pour Android.