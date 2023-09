Facebook supprime son application de messagerie pour les utilisateurs d'Android

L'application de messagerie sera fermée pour les utilisateurs actuels à partir du 18 septembre.

Meta a décidé de mettre fin à son application de messagerie minimaliste et économique en stockage, Messenger Lite, pour les utilisateurs Android. L'application sera totalement fermée pour les utilisateurs actuels à partir du 18 septembre. Cependant, pour les autres, cette version épurée est devenue indisponible sur le Google Play Store plus tôt ce mois-ci.

Messenger Lite a été introduit pour la première fois en 2016 et avait un poids de téléchargement de seulement 1 Mo. Elle a été conçue pour utiliser moins de mémoire et de données et fonctionner sur des processeurs moins performants et des connexions à faible bande passante. L'application ciblait les personnes utilisant des appareils Android plus anciens - ce qui signifiait à l'époque des appareils de 2009 ou 2011 - et a été initialement déployée au Kenya, en Malaisie, au Sri Lanka, en Tunisie et au Venezuela pour améliorer l'accès à Facebook depuis l'ensemble des pays du monde, avait déclaré à l'époque David Marcus, ancien responsable de Messenger chez Meta, sur les réseaux sociaux.

Cependant, les développements ultérieurs de l'application Messenger ont rendu la version Lite obsolète. Lorsque Meta a annoncé en 2021 la fin de Messenger Lite pour iOS, la société a déclaré que l'application normale était "aussi compacte que l'application Messenger Lite" et "plus rapide, même sur un ancien appareil ou dans une zone avec une faible connectivité".

"Vous pourrez également conserver toutes vos anciennes informations (comme vos contacts et votre historique de messages) après être passé à l'application Messenger", a ajouté l'entreprise. "Vous pouvez conserver l'application Messenger Lite pour iOS sur votre appareil pour consulter votre historique de chat, mais notez que vous ne pourrez plus la télécharger à nouveau depuis l'App Store une fois qu'elle aura été supprimée."

Selon Facebook, "à partir du 21 août, les personnes utilisant l'application Messenger Lite pour Android seront dirigées vers Messenger ou FB Lite pour envoyer et recevoir des messages sur Messenger." Cette décision intervient seulement 10 jours avant un autre grand changement prévu pour les utilisateurs Android par Meta, Messenger ne gérant plus les SMS à partir du 28 septembre. "Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie SMS par défaut pour votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer et recevoir des messages SMS envoyés par votre réseau mobile." Les utilisateurs pourront toujours envoyer et recevoir des messages texte après le changement, mais la fonction SMS restera dans l'application de messagerie par défaut de l'appareil, comme Android Messages.