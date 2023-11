On a trouvé des dizaines de promos truquées lors du Black Friday : les produits les plus à risque

Le Black Friday, période idéale pour faire des économies ou foire aux arnaques ? Nous avons analysé les prix chez une quinzaine de marchands lors de la dernière édition. Et le "vendredi noir" ne mérite pas toujours sa réputation...

Il ne reste plus que quelques jours avant le début du Black Friday 2023. Une période bénie pour les marchands en ligne qui multiplient généralement leur chiffre d'affaire grâce une avalanche de promos, sur de très nombreux produits. Malgré un petit recul des ventes en 2022 (de 2%, principalement lié à l'inflation), la période du Black Friday est aussi plébiscitée par les consommateurs pour réaliser des achats onéreux et préparer les cadeaux de Noël.

Mais le célèbre "vendredi noir" mérite-t-il sa réputation de dynamiteur de prix ? Nous avons voulu vérifier si les promos affichées lors du dernier Black Friday valaient vraiment le coup. Grâce à notre moteur directement branché aux flux des marchands, nous suivons en effet l'évolution des prix de plusieurs centaines de produits au jour le jour sur de longues périodes. De quoi afficher dans nos guide d'achats les meilleurs prix du moment pour chaque référence.

Nous avons compilé ces données sur des dizaines de produits phares, que l'on retrouve quasi systématiquement dans les offres du Black Friday année après année. Pour chacun, nous avons établi le prix le plus bas affiché chaque jour entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, sur un échantillon d'une quinzaine de cybermarchands. Nos résultats sont éclairants : la majorité des produits sondés observent une forte hausse de prix pendant les semaines qui précèdent le Black Friday. Une technique qui permet aux sites marchands d'afficher une plus forte réduction le jour-J. Voici quelques-uns de ces relevés.

AirPods 2 : pas de réelle économie sur trois mois

Ces écouteurs lancés par Apple il y a plusieurs années sont régulièrement cherchés pendant les périodes de fin d'année. Généralement commercialisés aux alentours de 120 à 130 euros, ils ont subi une hausse de leur prix le plus bas durant le mois d'octobre l'année dernière et plus encore à partir du 11 novembre, deux semaines tout juste avant le Black Friday 2022. Cette hausse a été suivie d'une baisse drastique au début de la Black Friday Week (les 21 et 22 novembre), puis le jour du Black Friday (le 25 novembre), avec un prix plancher qui est retombé à 118 euros. Sauf qu'en réalité, les AirPods 2 étaient déjà à ce niveau début octobre (119 euros).

Si vous ne voyez pas le graphique, cliquez ici

iPad 9 : le même prix que début octobre ou presque

Beaucoup d'arnaques lors du Black Friday concernent les produits high-tech les plus chers comme les tablettes (l'iPad ou les Galaxy Tabs). L'iPad 9 a notamment été concerné à l'automne dernier avec un prix moyen de 350 euros avant de fortes fluctuations à partir du 20 octobre, qui l'ont fait grimper jusqu'à plus de 400 euros mi-novembre. Le Black Friday sera l'occasion de le retrouver à son prix de départ, soit 348 euros le jour-J. Les prix se sont de nouveau envolés ensuite, mais si vous pensiez avoir gagné 50 euros ce jour là, vous vous êtes sans doute trompé.

Si vous ne voyez pas le graphique, cliquez ici

TV Samsung Q80A 4K : beaucoup plus chère lors qu'en août

Lors de l'achat d'un téléviseur, les technologies (UHD, OLED, QLED, 4K), les gammes, les tailles et les modèles sont si nombreux que le choix s'avère très souvent complexe. Il l'est d'autant plus quand le Black Friday affiche un peu partout des prix barrés très exagérés. Une des télévisions de la marque la plus vendue, Samsung, a par exemple vu ses prix valser l'année passée. Le Q80A, téléviseur 4K doté de la technologie QLED, culminait 1049 euros entre le 26 octobre et le 10 novembre avant de chuter à 790 euros lors du Black Friday. Un énorme rabais ? Non ! On a trouvé un prix plus bas encore, à 760 euros. Mais c'était à la fin août.

Si vous ne voyez pas le graphique, cliquez ici

Roomba iRobot E5154 : 45 euros de plus lors du Black Friday

Toutes les gammes de produits sont concernées par le Black Friday, comme les jouets ou l'électroménager, en particulier les aspirateurs robot, avec des références comme Dyson, Xiaomi, Neato ou encore Roomba. Et ces appareils n'échappent pas aux entourloupes : l'aspirateur robot Roomba iRobot E5154 a également subi une belle hausse de prix dans les jours qui ont précédé le "vendredi noir". D'après nos relevés, son prix le plus bas a explosé fin octobre et est passé à près de 350 euros le 19 novembre 2022, avant de retomber à moins de 300 euros le jour du Black Friday, soit peu ou prou son tarif au début du mois d'octobre. Il était même vendu à moins de 250 euros dans la deuxième quinzaine d'octobre.

Si vous ne voyez pas le graphique, cliquez ici

Samsung Galaxy A32 : quatre mois de fluctuations pour rien

Lancé en janvier 2021, le Samsung Galaxy A32 reste un excellent choix aujourd'hui pour un smartphone milieu de gamme avec son écran Super AMOLED de 6,4", une caméra quad 64MP et sa batterie de 5000mAh. Alors qu'il était observé à moins de 211 euros fin juillet 2022, son prix le plus bas est grimpé à près de 260 euros le 20 août, puis a continué à fluctuer avec un nouveau pic à 243 euros début octobre. Il s'est finalement fixé à 221 euros la semaine du Black Friday. Mais il était en réalité plus cher qu'une semaine plus tôt (216 euros le 17 novembre) et surtout qu'au coeur de l'été.

Si vous ne voyez pas le graphique, cliquez ici

Google Pixel 6 : l'exception avec une vraie promo

Les smartphones, qui ont une tendance à la décote avec le temps et l'arrivée de leurs remplaçants chaque année, affichent néanmoins des promotions bien réelles lors du Black Friday. Certaines promotions sur les produits haut de gamme se sont en effet révélées authentiques l'année dernière. Le Google Pixel 6 atteignait par exemple un joli tarif de 429 euros pendant la semaine de l'événement. Son prix de base était, à l'époque, plutôt aux alentours des 480 à 490 euros voire plus de 500 euros début octobre.

Si vous ne voyez pas le graphique, cliquez ici

Monter les prix pour les baisser ensuite : une stratégie calculée

Il y a une constante dans notre analyse des prix en fin d'année : passé le Black Friday, la majorité des prix remontent en flèche jusqu'à la fin décembre et parfois jusqu'aux soldes de janvier. La forte demande lors des achats de Noël, les cadeaux de dernière minute et parfois les pénuries de stocks, combinés à une forte inflation depuis plus d'un an maintenant, n'incitent pas à la baisse une fois l'opération terminée. Acheter lors du Black Friday reste donc une bonne option.

Mais un autre phénomène est très courant également : la hausse des prix dans les semaines qui précèdent le Black Friday. Ces observations se sont confirmées sur une large majorité des produits étudiés par la rédaction.

Depuis le 28 mai 2022, la directive européenne 2019/2161 - également baptisée "Omnibus" - oblige les plateformes de vente en ligne qui affichent des promotions à les comparer au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents. Des marchands ont trouvé le moyen de contourner cette règle en inventant le concept de "prix conseillé" ou de "prix de référence". Un prix qu'ils ont tout intérêt à gonfler dans ces 30 jours précédent le Black Friday pour afficher de plus belles réductions le jour-J ou lors de la Black Friday Week.

Le consommateur pressé ou distrait, qui ne va pas examiner les fluctuations récentes de prix, pensera réaliser une bonne affaire alors que le produit sera très souvent, en réalité, à son tarif de base.

Comment vérifier si une promotion est valable ou non ?

Plusieurs sites et organismes ont déjà enquêté sur ces dérives des marchands en ligne pendant le Black Friday. La DGCCRF alerte chaque année sur les "fausses bonnes affaires". Le site de la CLCV (association nationale de défense des consommateurs et usagers) publiait aussi en 2022 une enquête prouvant que les promotions étaient souvent exagérées, et que la majorité des baisses de prix étaient de l'ordre de 13-15% plutôt que les fameux 70-80% annoncés chaque année.

Face à ces techniques bien rodées, le consommateur peut rapidement se sentir trahi et désireux de ne plus vouloir faire confiance aux grandes plateformes d'e-commerce. Les véritables promotions existent pourtant bel et bien. Les dénicher demande simplement un peu plus d'investissement et de recherches. Voici déjà quelques conseils à suivre lorsque vous tombez sur une promotion :

Méfiez-vous des offres trop alléchantes. Les promotions de -70%, -80% ou qui se comptent en milliers d'euros doivent vous mettre la puce à l'oreille. De tels chiffres affichés sur des produits onéreux ont de grandes chances d'être faux.

Utilisez des comparateurs de prix. Qu'il s'agisse du Dénicheur ou de Idealo, il existe plusieurs sites qui permettent de vérifier les variations de prix sur un produit. Linternaute dispose aussi de Widgets qui permettent de comparer les prix chez plusieurs marchands.

Vérifiez bien qui vend et qui expédie le produit. Ces deux identités peuvent être différentes et grandement influencer la fiabilité d'une promotion.

Dans tous les cas, la méfiance est de mise. Les fausses promotions pullulent toute l'année sur le net, et ces dernières sont bien plus présentes lors des périodes comme les soldes ou le Black Friday.