A cette date, des millions de Français vont perdre leur connexion internet - un seul moyen pour l'éviter

La France va définitivement se débarrasser de ce réseau. Des millions de foyers abonnés à Internet sont concernés...

Dans une France en pleine mutation numérique, le gouvernement a lancé le site internet "treshautdebit.gouv.fr", pour accompagner les Français dans le passage de l'ADSL à la fibre optique. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, a annoncé début novembre cette initiative marquant une étape décisive vers la fin programmée du réseau cuivre et l'avènement du Très Haut Débit.

Le "Plan France Très Haut Débit", une des priorités du gouvernement, vise à moderniser les infrastructures télécoms sur tout le territoire. Grâce à l'effort commun de l'État, des collectivités territoriales et des opérateurs privés, 80% des Français sont éligibles à la fibre et plus de la moitié ont déjà adopté cette technologie. La fibre optique, vantée pour sa performance et sa durabilité, remplacera le réseau cuivre vieillissant.

Orange, le propriétaire du réseau télécom historique, a notamment officialisé la fermeture graduelle du réseau "cuivre", en commençant par les zones les plus fibrées et avec le moins d'abonnés cuivre. Cette transition affectera tous ceux qui utilisent encore les services cuivre et donc ADSL, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou d'administrations.

Selon le dernier rapport annuel de l'Arcep sur les services de communication électroniques en France, le nombre d'abonnements internet à haut débit représentait encore un tiers des abonnements en 2022, soit 10,4 millions, dont une majorité sur réseau cuivre xDSL. Le nombre de lignes sur le réseau cuivre était encore de 17,1 millions. Le nombre d'abonnements sur réseau cuivre, RTC et DSL, a reculé en un an de 17% (-3,7 millions) pour atteindre tout de même 17,8 millions fin décembre 2022. On comptait même toujours 5 millions d'abonnements téléphoniques restant sur le réseau cuivre RTC, soit les lignes de téléphonie fixe bas débit, sans box.

Le calendrier est clair : d'ici 2030, le réseau cuivre, sur lequel reposent encore les services téléphoniques historiques et internet DSL, aura entièrement cédé la place à la fibre optique. Les usagers seront informés individuellement par les opérateurs de la fermeture prochaine de leur connexion cuivre, par courrier ou par mail. Le site "treshautdebit.gouv.fr" jouera un rôle clé, en offrant un module de recherche pour vérifier l'éligibilité à la fibre et connaître les alternatives de connectivité.

Des informations spécifiques sont également mises à disposition pour détailler les démarches à suivre et aider les élus locaux à guider leurs administrés. En plus du site web, des campagnes d'information locales aideront à relayer cette transition et à soutenir les citoyens.

Et le changement est bien inéluctable. Jean-Noël Barrot souligne que "la modernisation des infrastructures télécoms est une priorité gouvernementale, avec l'engagement de réussir la migration des abonnés vers le Très Haut Débit, en s'appuyant principalement sur la fibre optique".