Connaissez-vous la règle des 30 centimètres ? Elle peut vraiment améliorer le Wi-Fi dans votre maison

La règle des 30 centimètres est l'une des méthodes utilisées pour améliorer la portée de votre réseau Wi-Fi domestique. Elle est très simple à mettre en place.

De nos jours, il est courant d'avoir plusieurs appareils connectés à votre réseau Wi-Fi à la maison. Certaines personnes ont un téléphone portable et une TV, mais peuvent aussi avoir des ordinateurs portables, des enceintes intelligentes, des aspirateurs, des tablettes, des appareils connectés à la TV, et bien plus encore. Et, bien sûr, tous ces appareils sont en concurrence pour utiliser votre Wi-Fi.

Il existe plusieurs façons d'organiser ces appareils afin d'obtenir une connexion stable. Mais ces réglages sont souvent compliqués et même lorsqu'on les applique, le Wi-Fi reste toujours mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des appareils qui peuvent occuper trop d'espace sur le réseau. Pour éviter cela, il existe la règle des 30 centimètres, qui stipule que les appareils connectés doivent se trouver à une distance minimale de 30 centimètres de votre box Internet.

En d'autres termes, il ne faut jamais laisser un de vos appareils connectés au Wi-Fi juste à côté de la box Internet. Lorsqu'on a un appareil connecté au routeur, il s'approprie l'intensité du signal. En copiant et en monopolisant le signal, cet appareil connecté au Wi-Fi près du routeur fera en sorte que le signal soit distribué de manière moins uniforme et moins bonne, créant des interférences et affectant la vitesse des autres appareils.

Ici, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 30 centimètres est une distance minimale, et il est conseillé de garder l'appareil plus éloigné pour éviter davantage d'interférences. Il y a même des appareils comme les TV connectées pour lesquels une distance de 1,5 à 1,8 mètre est recommandée.

En plus de cela, rappelez-vous qu'il est crucial de choisir judicieusement l'emplacement de votre box Internet. Évitez de la placer près de murs épais ou métalliques, car ces structures peuvent bloquer ou affaiblir les signaux. Les sous-sols et les greniers ne sont pas idéaux non plus, car ils peuvent limiter la portée du signal dans d'autres parties de la maison. Les appareils électroniques comme les micro-ondes, les téléphones sans fil et les babyphones peuvent interférer avec le signal Wi-Fi, il est donc préférable de ne pas placer le routeur à côté de ces appareils. De plus, le routeur ne devrait pas être caché derrière des meubles ou d'autres objets encombrants qui peuvent obstruer le signal. Pour une couverture optimale, un emplacement central est recommandé, surtout si votre maison a plusieurs étages. Les matériaux réfléchissants tels que les miroirs et les surfaces métalliques peuvent réfléchir les ondes Wi-Fi, créant des zones mortes, donc il est préférable d'éviter ces zones.