Voici comment se connecter rapidement à un réseau Wi-Fi sans connaître le mot de passe - c'est légal

Vous est-il déjà arrivé d'être quelque part, d'avoir besoin d'Internet, mais de ne pas avoir le mot de passe pour vous connecter au réseau ? Il existe pourtant des solutions pour se connecter sans mot de passe et elles sont totalement légales.

Dans notre ère numérique, où une connexion Internet est souvent essentielle, se retrouver sans accès Wi-Fi peut être plus qu'un simple désagrément. Parfois, un réseau Wi-Fi est disponible mais nous n'en avons pas le mot de passe. Heureusement, il existe des solutions pour se connecter tout de même. On ne parle pas de piratage mais de solutions totalement légales. Que vous soyez dans un café, une bibliothèque ou chez un ami, ces techniques vous permettront d'accéder à Internet en toute légalité. Elles nécessitent pour deux d'entre elles d'avoir accès au routeur Wi-Fi et ne fonctionnent pas toujours mais valent d'être connues.

La première méthode est d'utiliser le WPS du routeur Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. WPS Kesako ? Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une fonction de sécurité réseau conçue pour faciliter la connexion d'appareils à un réseau Wi-Fi sans avoir à entrer un mot de passe complexe. Elle se présente sous la forme d'un bouton (nommé WPS) présent sur le routeurs Wi-Fi et permettant d'établir automatiquement une liaison sécurisée automatiquement. Pour se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS, il est nécessaire que le modem ou le routeur dispose de cette fonction. Si c'est le cas, le bouton WPS se trouve généralement sur le devant ou à l'arrière de l'appareil. Pour établir la connexion, suivez ces étapes :

1. Sur le téléphone, ouvrez l'application Paramètres.

2. Allez dans Réseaux et Internet.

3. Sélectionnez Wi-Fi.

4. Appuyez sur Paramètres avancés.

5. Appuyez sur Bouton WPS.

6. Après cela, appuyez sur le bouton WPS du modem ou du routeur pendant quelques secondes. La connexion se fera automatiquement. Si le téléphone ne dispose pas de la fonction WPS, vous pouvez télécharger une application tierce qui permet cette connexion.

La seconde méthode est la connexion via un code QR. Cette fonction est disponible dans la plupart des modems et routeurs actuels. Vérifiez que le routeur Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter possède un code QR sur l'un de ses faces (c'est en général derrière ou en-dessous) et suivez ces étapes :

1. Sur le téléphone, ouvrez l'application de l'appareil photo.

2. Pointez le téléphone vers le code QR du modem ou du routeur.

3. Le téléphone scannera le code et affichera une fenêtre pop-up avec les informations du réseau.

4. Appuyez sur Connecter. La connexion se fera automatiquement.

Enfin la dernière méthode est de se connecter via un autre téléphone qui est déjà connecté au même réseau. Pour établir la connexion, suivez ces étapes :

1. Sur le téléphone déjà connecté, ouvrez l'application Paramètres.

2. Allez dans Réseaux et Internet.

3. Sélectionnez Wi-Fi.

4. Appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

5. Appuyez sur Partager.

Le téléphone affichera une fenêtre pop-up avec les informations du réseau.

Sur le téléphone qui souhaite se connecter, suivez ces étapes :

1. Ouvrez l'application Paramètres.

2. Allez dans Réseaux et Internet.

3. Sélectionnez Wi-Fi.

4. Appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

5. Recherchez l'option de connexion via QR pour pouvoir le scanner avec l'appareil photo de votre téléphone. Une autre manière est d'ouvrir directement l'appareil photo de votre téléphone et de scanner le QR du réseau. La connexion se fera automatiquement.