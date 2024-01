YouTube vous parait lent ? C'est normal et voulu par le site

Plusieurs internautes se plaignent d'un lourds ralentissements de la part de YouTube depuis quelques jours. Ce problème semble cependant intentionnel et mis au point par le site.

Votre vidéo YouTube tourne au ralenti malgré le fait que vous disposiez d'une excellente connexion et d'un PC très performant ? Vous n'êtes pas le seul. Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes se plaignent au sujet de la vitesse d'exécution du célèbre site de vidéos en ligne.

Le plus étonnant concernant ces ralentissements est qu'ils semblent intentionnels et voulus par la maison mère de YouTube. Sur Reddit et différents forums de discussions, des utilisateurs ont comparé la vitesse d'exécution des vidéos lorsque l'on dispose d'un acblocker, puis lorsque ce dernier est désactivé. Le résultat est assez équivoque : le souci de ralentissement disparait dès lors que le bloqueur de pub utilisé est éteint.

Nous avons également voulu reproduire le résultat, et le site YouTube devient très lent dès lors que notre plugin "Adblock" pour Google Chrome est activé.

Plusieurs internautes appellent à boycotter le site YouTube suite à la décision de ralentir le site contre l'utilisation d'Adblock. © Reddit / Nightmean

Ces ralentissements semblent affecter plusieurs types d'adblockers. Le site 9to5Google a notamment enquêté sur le sujet et émis la conclusion suivante : le code source de YouTube réagit désormais aux adblockers en agissant sur la mise en mémoire tampon des vidéos afin de les ralentir délibérément.

Quel intérêt pour YouTube ?

Cette décision de YouTube de ralentir son propre site web n'est évidemment pas sans intérêts pour l'entreprise. Le site a, depuis longtemps, déclaré la guerre aux bloqueurs de pubs qui nuisent à son modèle économique. Cette nouvelle "fonctionnalité" pourrait bien inciter les utilisateurs à désactiver leurs adblocks, voir à s'abonner à YouTube Premium qui permet de se débarasser totalement des publicités moyennant 12,99e/mois.

Quelles solutions disponibles ?

La manière la plus évidente pour contourner ce problème est de désactiver les éventuels bloqueurs de pubs. Sur Reddit, des internautes remontent notamment que l'utilisations de plusieurs bloqueurs empire davantage l'expérience et tend à ralentir encore plus le site. N'hésitez donc pas à désinstaller les éventuels adblockers que vous pourriez avoir en trop sur votre ordinateur ou smartphone.

L'autre solution, certainement désirée par YouTube, serait de s'abonner à son option premium : YouTube Premium. Vous disposeriez alors du site entier sans publicités ainsi que la possibilité de télécharger des vidéos.

Enfin, il est également possible que les développeurs des bloqueurs de pubs soient déjà au courant de ce changement concernant YouTube, et travaillent de plein pied pour le contourner. Il faudra donc faire preuve de patience en attendant que votre adblocker préféré soit mis à jour.