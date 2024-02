ChatGPT : l'intelligence artificielle pourra bientôt garder en mémoire vos conversations

La plus célèbre plateforme d'intelligence artificielle s'apprête à évoluer une nouvelle fois avec l'ajout d'une fonction de mémoire.

Il n'est pas risqué d'avance que ChatGPT a marqué un tournant dans l'ère d'internet et des réseaux sociaux. La célèbre plateforme d'OpenAI a inspiré bien d'autres entreprises à se lancer dans le développement de leurs propres intelligences artificielles pour séduire le grand public. Bien que ChatGPT soit à l'origine d'un tel mouvement, la plateforme entend bien continuer d'évoluer avec une nouvelle fonctionnalité baptisée "mémoire".

Annoncée par l'entreprise OpenAI, la fonction "mémoire" va permettre à ChatGPT de corriger l'un de ses plus gros défauts. Jusqu'ici, si vous lanciez une nouvelle page de ChatGPT, l'IA agit comme si c'était la toute première fois que vous vous parliez. Elle ignore donc tout de vos habitudes et précédentes requêtes.

La nouvelle fonction "mémoire" va désormais autoriser ChatGPT à garder en tête les différents points qui peuvent lui être utiles à l'avenir. Vous avez demandé à l'IA de vous créer un planning détaillé pour ce weekend ? Elle pourra vous la renvoyer si vous lui redemandez un autre jour. Vous vivez à une localisation précise et l'avez déjà indiqué à ChatGPT il y a quelques temps ? L'IA saura que vous habitez ici et pourra ainsi vous guider plus efficacement si vous recherchez une adresse ou un itinéraire à partir de votre domicile.

ChatGPT pourra désormais répondre à ce genre de requête. © OpenAI

Cette nouvelle fonctionnalité reste cependant aussi intéressante qu'inquiétante. Un utilisateur peut très bien ne pas vouloir que l'IA garde en mémoire des sujets personnels concernant sa personne. OpenAI s'est exprimé à ce sujet en déclarant que ChatGPT ne retiendra pas les sujets les plus sensibles comme ceux qui concernent la santé de l'utilisateur. La fonction "mémoire" pourra également être désactivée afin que vous puissiez utiliser ChatGPT sans que ce dernier ne retienne vos requêtes.