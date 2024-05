Panne de Google : Google Actu et Discover down pendant plusieurs heures

Google a subi une panne majeure ce vendredi, impactant des millions d'utilisateurs, avec Google Actu et Google Discover inaccessibles notamment.

Une panne généralisée a frappé de nombreux services de Google ce vendredi qui a perturbé des millions d'utilisateurs pendant plusieurs heures. Alors que la panne a été signalée dans l'après-midi, les services de Google impactés, comme Google Actu ou Google Discover, semblaient se remettre à fonctionner petit à petit peu avant 16h, heure française.

La panne géante se serait déclenchée plus tôt encore, dans la matinée du 31 mai, si l'on en croit les premières plaintes sur les réseaux sociaux. Sur le site web X (formellement Twitter), plusieurs internautes ont fait remonter qu'il leur était impossible d'accéder à des services comme Google Actualités ou Google Discover.

Des plaintes qui ne semblaient pas infondées si l'on en croit le site DownDetector.fr qui a enregistré des pics de signalements pendant plusieurs heures. Ce dernier permet aux utilisateurs de remonter d'éventuels bugs et pannes informatiques relatives à des sites ou services.

© DownDetector

Les principaux services touchés semblaient donc être les deux volets de la firme de Mountainview dédiés aux articles à savoir Google Actualités et Google Discover. Plusieurs internautes se sont également plaint de l'impossibilité d'effectuer des recherches en ligne via le moteur de recherche éponyme. D'autres utilisateurs ont également remontés plusieurs bugs sur l'application Google Maps. Les soucis semblaient donc toucher directement les serveurs de l'entreprise et non les appareils des utilisateurs.

Ce n'est pas la première fois que les services de Google sont victimes d'un tel problème. Au début du mois de mai 2024 déjà, plusieurs crashs et problèmes de serveurs avaient été remontés par de multiples utilisateurs. L'entreprise semble cependant avoir trouvé la cause du problème assez rapidement, et les différents services touchés semblent se rétablir. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec de plus amples informations.