Apple Intelligence : enfin disponible en bêta, comment l'installer sur votre iPhone

Attendu depuis plusieurs mois en France, la bêta d'Apple Intelligence est enfin disponible. On vous explique comment l'installer avant la sortie officielle prévue en avril.

Apple Intelligence a beau être au centre du nouvel iPhone 16, la solution d'intelligence artificielle d'Apple n'est pas encore disponible en Europe. Sorti officiellement avec la mise à jour iOS 18.1, Apple Intelligence ne sera proposé sur nos iPhone qu'a partir du mois d'avril 2025 selon la firme.

Il est cependant possible de profiter d'Apple Intelligence sur la version bêta de iOS 18.4 qui est disponible pour les développeurs et utilisateurs qui veulent faire l'expérience en avant-première. On vous détaille comme procéder.

Apple Intelligence est plus ou moins déjà présent sur votre iPhone si vous êtes situé en Europe. Pour le faire apparaitre, il convient que votre iPhone dispose des dernières mises à jour et notamment la version 18.1 sortie au mois d'octobre 2024.

En vous rendant dans les paramètres de votre iPhone, vous devriez y trouver une partie intitulée "Apple Intelligence et Siri". Si vous êtes résident de l'UE, cette partie devrait vous décevoir puisque Apple Intelligence n'est pas encore disponible et il ne s'agit que du menu déjà prêt pour son déploiement en avril 2025.

Apple Intelligence s'affiche sur un iPhone dans l'Union européenne, mais n'est pas disponible sans iOS 18.4. © Apple / Linternaute

Pour pouvoir utiliser Apple Intelligence en Europe, vous devez au préalable :

Disposer d'un appareil compatible à savoir un iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max ou un iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max.

Vous rendre sur le site officiel d'Apple pour vous inscrire au programme des versions bêta en cliquant ici.

Utilisez votre ID Apple sur le site et sélectionnez les bêta pour l'iPhone avec la section "iOS".

Prenez alors votre iPhone et ouvrez l'application "paramètres" et la section "général" > "mise à jour logicielle".

Vous devriez y trouver l'option "mises à jour bêta" où vous y trouverez la bêta publique de iOS 18 que vous devrez sélectionner.

Retournez dans l'écran "mise à jour logicielle" pour y trouver une nouvelle update pour votre iPhone. En l'effectuant, vous devriez disposer de la dernière version en bêta de iOS 18 et de l'accès à Apple Intelligence.

Pour profiter d'Apple Intelligence sur iPad, la méthode est exactement la même. Vous devrez cependant disposer d'un iPad compatible avec la solution IA d'Apple et de la mise à jour iPadOS 18.1. Les iPad compatibles avec Apple Intelligence sont les suivants :

iPad Pro 11″ et 12,9" (2021)

iPad Pro M4 de 13″ (2024)

iPad Air 10,9″ (2022)

iPad Air 11 et 13″ (2024)

iPad Mini (2024)

Contrairement à l'iPad et l'iPhone, le Mac n'est pas considéré comme un appareil à monopole et réglementé par le DMA européen qui empêche le déploiement de Apple Intelligence en Europe. Il faudra cependant passer votre ordinateur Mac en langue anglaise puisque Apple Intelligence n'est, pour l'heure, disponible que dans cette langue !

Pour cela, rendez-vous dans "Réglages système" sur votre Mac et dans l'onglet "Général" pour y trouver la section "Langue et région" et passer en anglais. N'oubliez pas de passer cette langue en langue principale pour pouvoir profiter d'Apple Intelligence.

Apple Intelligence sur Mac ne fonctionne qu'en anglais. © Apple / Linternaute

Retournez ensuite dans les réglages et vous observerez que Siri dispose désormais d'une option Apple Intelligence. Profitez-en pour changer sa langue en anglais et vous pourrez ensuite rejoindre la liste d'attente pour profiter de l'intelligence artificielle de la firme.

Quelles sont les fonctionnalités Apple Intelligence déjà disponibles ?

Apple Intelligence se déploie petit à petit dans le monde. Toutes les fonctionnalités annoncées durant la keynote de septembre ne sont pas encore disponibles, mais il est déjà possible de :

Réécrire vos textes en ajustant le ton (professionnel, concis ou amical) ou en vérifiant la grammaire, le choix des mots et la syntaxe.

Un Siri amélioré notamment grâce à ChatGPT.

"Siri apple intelligence"

Une nouvelle application "Playground" pour y créer des images et nouveaux Emoji.

La correction de vos photos avec suppression d'un objet ou d'une personne indésirable sur votre cliché.

Le résumé de vos mails avec classement par priorité des mails les plus urgents. L'option "réponse intelligente" permet également de fournir des suggestions pour des réponses rapides aux mails identifiés.

Le résume et tri des notifications.

D'autres fonctionnalités pour Apple Intelligence seront disponibles dans les prochains mois. La version européenne d'Apple Intelligence sera disponible en avril 2025 si la firme ne change pas ses plans d'ici là.