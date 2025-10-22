Ne mettez pas cet objet très commun à côté de votre box internet, il fait chuter drastiquement votre vitesse de connexion

Si les connexions Internet s'améliorent au fil des années, certains restent victimes d'un réseau très lent. La faute, peut-être, à cet objet très commun juste à côté du routeur.

Alors que la fibre optique se déploie dans de nombreux foyers en France, certaines familles souffrent encore aujourd'hui d'une connexion Wi-Fi déplorable. D'après un sondage réalisé par l'Arcep en 2022, 30% des utilisateurs sont mécontents de leur connexion à Internet. Un fléau qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment une mauvaise connexion initiale, l'encombrement du réseau, les perturbations électromagnétiques et électriques de votre environnement, l'usure...

Une autre cause, souvent ignorée par une grande majorité du public, peut également occasionner un ralentissement significatif de votre connexion Internet. Il s'agit d'un objet, en apparence anodin et très largement répandu dans les foyers, mais qui peut fortement perturber le travail du routeur et la qualité du Wi-Fi.

Si une grande majorité des foyers français est dotée d'un routeur Wi-Fi, très peu de personnes savent en effet qu'il est fortement déconseillé de placer un miroir à côté. Cet objet vers lequel nous nous regardons tous les matins (voire plus pour certains) cache en effet un vice insoupçonné. Qui aurait pu croire qu'un miroir pouvait détériorer la qualité de votre réseau Wi-Fi ?

Pourtant, comme il le fait si bien avec la lumière, le miroir renvoie les ondes Wi-Fi et perturbe ainsi l'environnement proche. Le miroir est responsable d'un effet boomerang, qui fait que les ondes reviennent à l'envoyeur (à savoir le routeur). Il empêche donc les appareils connectés aux alentours de les recevoir correctement. De par sa simple présence, il brouille le réseau et empêche une bonne connexion à Internet.

Si vos appareils continuent de présenter une connexion au Wi-Fi défaillante, nous vous conseillons donc de vérifier en premier lieu si un miroir se trouve à proximité. Veillez aussi à cacher le moins possible votre box et à avoir à l'esprit tout objet qui pourrait faire obstacle aux ondes qu'elle émet. Parce qu'il est trop souvent enfermé dans un meuble ou caché entre deux objets en raison de sa "laideur" ou parce qu'il jure avec le reste de votre mobilier, l'efficacité d'un routeur s'en trouve trop souvent restreinte et ses ondes bloquées au sein de la maison. Placez donc votre routeur à l'air libre, voire bien en évidence dans la pièce avant de râler contre votre fournisseur d'accès.