Votre voisin se connecte peut-être à votre Wi-Fi sans que vous le sachiez : voici comment vérifier

Laisser votre réseau Wi-Fi ouvert à tous peut être risqué. On vous explique les dangers possibles et comment vous en prémunir.

L'accès au Wi-Fi de votre box internet est généralement protégé par un mot de passe. Ce dernier est, à la base, très sécurisé et rend difficile les tentatives de piratage. Il n'est cependant pas rare que certains foyers décident de simplifier fortement ce mot de passe, le rendant alors bien plus facile à retenir pour les utilisateurs du foyer, mais également plus simple à deviner pour accéder à votre réseau.

Un voisin qui a accès à votre Wi-Fi risque d'avoir un certain impact sur sa puissance. Plus le nombre de personnes connectées à votre box est important, plus la qualité de votre propre connexion risque de se dégrader. Vos pages web, vos jeux vidéo et vos applications seront alors bien plus lents. Un comble sachant que c'est vous qui payez l'abonnement Wi-Fi !

Il n'est pas rare que certaines personnes "squattent" le Wi-Fi de leur voisin. Les méthodes pour y accéder sont multiples : vous pourriez très bien leur avoir fourni un accès à votre box internet et avoir oublié de le révoquer. Il est également possible que vos voisins aient deviné le mot de passe de votre Wi-Fi ou soient tombés sur ce dernier en inspectant votre box. On vous explique comment vérifier si vos voisins ont accès à votre box internet et comment leur retirer ce même accès.

Le premier moyen pour savoir si quelqu'un utilise votre Wi-Fi sans votre consentement doit justement venir de votre vitesse de connexion. Si cette dernière est anormalement lente depuis quelques temps, cela peut être dû à une utilisation non autorisée du Wi-Fi de la part de personnes extérieures à votre domicile.

Pour vous en assurer, rendez-vous sur le portail de connexion de votre box internet en vous munissant de votre ordinateur ou smartphone. Ouvrez votre navigateur internet et renseignez l'adresse IP suivante dans la barre URL : 192.168.1.1. Vous devriez alors atterrir sur la page de connexion à votre box qui va différer en fonction de votre opérateur (Free, Orange, SFR...). Renseignez alors vos identifiants de connexion (vous pouvez contacter votre opérateur si vous ne savez pas où les trouver) pour pouvoir y trouver les appareils approuvés à la connexion à votre Wi-Fi. N'hésitez pas à supprimer ceux que vous ne reconnaissez pas, il pourrait bien s'agir de "squatteurs".

Supprimer les appareils non identifiés est une première étape, mais cela ne les empêchera pas de se connecter à nouveau à votre Wi-Fi. C'est pourquoi le meilleur moyen de s'assurer que personne ne squatte votre Wi-Fi reste encore de modifier votre mot de passe. Une opération que vous pouvez également effectuer dans votre portail de connexion à votre box. Il est recommandé de changer ce mot de passe puisque cela déconnecte tous les appareils qui utilisaient ce même mot de passe par le passé. N'hésitez donc pas à effectuer un changement plusieurs fois par an pour vous assurer d'être le seul domicile à bénéficier de votre Wi-Fi.