Attention ! Free augmente ses frais de résiliation à cette date : découvrez combien ça va vous coûter

Fini les frais de résiliation à 49 euros ! Free a pris la décision de monter ses prix, un virage tarifaire qui suscite d'ores et déjà de nombreuses réactions chez ses clients. Voici combien il faudra payer pour résilier.

Résilier son abonnement chez Free va très prochainement coûter plus cher. L'opérateur de téléphonie mobile français a dernièrement annoncé que les tarifs seraient majorés, et ce dans les mois à venir. C'est au travers d'un e-mail envoyé à ses abonnés que l'entreprise s'est chargée de présenter la mauvaise nouvelle. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été accueillie avec joie.

Ce n'est pas la première fois que Free annonce augmenter ses frais de résiliation. En novembre 2024, l'entreprise avait décidé de majorer les tarifs sur toutes ses offres de Freebox : une décision qui ne concernait que les nouveaux abonnés. Toutefois aujourd'hui, c'est l'ensemble des clients, anciens comme récents, qui devront payer davantage. En quoi consiste la hausse des prix et quand sera-t-elle mise en place ?

La facture sera nécessairement plus salée pour les clients de Free cette année. Et pour cause, le célèbre opérateur a décidé d'augmenter de 10 euros le montant de ses frais de résiliation, passant ainsi de 49 à 59 euros. Un changement à première vue anodin, qui représente tout de même une augmentation de 20%. La hausse des tarifs sera mise en place dès le 1er avril 2025. Sans doute un moyen pour Free de fidéliser sa clientèle, en la décourageant de mettre fin à ses abonnements.

Afin de calmer les protestations de ses clients, qui auraient espéré ne pas avoir à débourser 10 euros supplémentaires pour résilier leurs abonnements, Free a exposé ses arguments. L'entreprise française a notamment mis en avant que son offre Freebox donnait la possibilité à ses clients de profiter "automatiquement des chaînes Disney Channel (chaîne 49) et National Geographic (chaîne 60)", "offrant ainsi un choix encore plus vaste de programmes pour toute la famille", le tout sans débourser un centime de plus en termes d'abonnement.

Parce que la hausse des frais de résiliation de Free modifie vos conditions générales d'abonnement, il est encore possible de résilier votre contrat sans frais et sans droit à dédommagement, et ce seulement dans les quatre mois à venir. Au-delà de ce délai, vous pouvez encore profiter des offres de remboursement des autres opérateurs concurrents.

SFR, Bouygues Telecom ou encore Orange peuvent prendre par exemple en charge vos frais de résiliation. Ces offres, qui sont souvent plafonnées à 100 ou 150 euros, suffisent largement pour venir à bout des 59 euros de Free. Les démarches sont relativement simples.