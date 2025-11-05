Voici quatre des expressions les plus utilisées par les personnes les moins intelligentes selon l'IA

L'IA est aujourd'hui utilisée pour de nombreuses choses pratiques, mais également pour dénicher toutes sortes d'informations insolites.

Vous cherchez à briller en société, mais n'êtes pas prêt à débourser plusieurs centaines d'euros pour savoir comment vous exprimer correctement ? L'intelligence artificielle est peut-être là pour vous aider.

De plus en plus ancrée dans notre société et notre quotidien, l'IA se nourrit de multiples pages web, documents et études pour fournir ses réponses aux utilisateurs. Si l'intelligence artificielle peut s'avérer très pratique pour obtenir des réponses à certaines de nos questions, d'autres utilisateurs ont pensé à l'utiliser pour obtenir des informations pour le moins... Incongrues.

C'est ainsi que le site d'information espagnol LaNacion s'est lancé dans un petit jeu : demander à l'intelligence artificielle quelles sont les expressions les plus couramment utilisée par les personnes les moins intelligentes. Notez que ces résultats ne proviennent pas de nul part, mais que le site a utilisé l'IA de Google, Gemini, pour obtenir des réponses. Les sources sont également multiples avec, par exemple, une étude de l'Université de Californie ou un article du site Psychology Today.

La première expression la plus utilisée par les personnes dotées d'un QI peu élevé serait "super". Une expression utilisée bien trop de fois pour décrire quelque chose sans vraiment trop rentrer dans les détails et qui marquerait un certain manque de pensée critique pour décrire quelque chose que l'on souhaite partager.

Une autre expression qui revient souvent dans les conversations avec des personnes peu intelligentes serait "en gros". Cette expression est plutôt mal vue lorsque l'on pense s'exprimer avec quelqu'un d'intelligent et de loquace, puisqu'elle tend à résumer grossièrement un sujet de conversation. La personne l'utilisant ne pourrait pas développer suffisamment sa pensée et l'utiliserait trop fréquemment pour tout résumer.

"Evidemment" est une autre expression qui serait beaucoup utilisé par des personnes dotées d'un faible quotidien intellectuel. L'IA précise que les personnes qui répètent souvent "évidemment" ou "c'est évident" cherchent surtout à prouver que toute situation serait trop simple à comprendre pour eux. Cette tendance pourrait notamment cacher en réalité un certain manque de compréhension sur le sujet qu'ils évoquent.

La quatrième et dernière expression est "tout simplement". Selon l'intelligence artificielle, user et abuser de cette expression lors de vos conversations pourrait être un signe de manque d'intelligence. En abusant de "tout simplement", vous risquez de passer pour quelqu'un qui ne fait que tout simplifier en permanence, délaissant alors toute pensée trop complexe ou réfléchie.

De manière générale, l'IA de Google précise que les expressions qui cherchent à résumer une situation peuvent parfois être rattachées à une personne qui dispose d'un faible QI. Des expressions comme "en gros", "concrètement" ou "genre" seraient souvent utilisées pour éviter d'aborder des situations ou discussions complexes. Gardez cependant en tête que l'IA peut se tromper, tout comme les études qu'elle utilise pour fournir ses réponses aux utilisateurs. Et qu'il ne s'agit que d'une tendance, et non une vérité absolue.