Cette technique est souvent utilisée par les opérateurs pour augmenter le prix de votre forfait, mais il y a une faille

Malgré une petite baisse des prix des forfaits mobiles en 2024, la tendance semble s'inverser cette année. Certains opérateurs profitent même d'une technique bien rodée pour faire monter leurs prix.

Imaginez : vous passez une bonne journée quand tout à coup, un mail ou SMS s'affiche sur votre téléphone pour stipuler que le prix de votre forfait mobile ou internet va bientôt augmenter. Forcément, cela met un coup au moral, mais sachez que ces augmentations sont totalement légales. Et si elles peuvent vous surprendre, vous auriez pu les voir venir !

En effet, bon nombre d'opérateurs ne rechignent pas à utiliser certaines techniques assez rusées pour réussir à augmenter le prix de vos mensualités, sans communication en amont ou presque et surtout sans accord formel de votre part. Pourtant, légalement, un opérateur téléphonique ou internet ne peut augmenter le prix de votre forfait que s'il vous en informe au préalable. Alors comment se trouve-t-on si souvent (et de plus en plus souvent) devant ce mail ou SMS nous mettant devant le fait accompli ?

En général, les augmentations du prix d'un forfait mobile ou internet sont justifiées par les opérateurs. Parfois, un contexte économique difficile est évoqué (comme l'inflation par exemple), mais souvent, il est question d'ajouter de nouvelles options qui aboutissent à ajuster le prix de votre contrat. Et c'est là qu'une technique subtile s'est répandue depuis quelques années chez certains opérateurs, pour augmenter le prix d'un forfait de téléphone ou d'une box internet.

Ainsi, si vous recevez un mail ou un SMS enjoué de votre opérateur annonçant l'augmentation du débit ou du stockage sur votre forfait, méfiance. Sur notre boite mail, ce message s'est notamment affiché il y a quelques mois : "Bonne nouvelle Julian, votre débit internet est passé à la vitesse supérieure !" Une bonne nouvelle en effet à première vue, mais qui déclenche surtout une suite moins joyeuse.

Quelques mois plus tard, un autre mail est arrivé indiquant que le prix de notre forfait internet avait été ajusté. En justification : le contexte économique actuel et l'augmentation des data et performances de notre box internet. La machine était bien huilée et l'augmentation parfaitement justifiée.

Peut-on s'opposer à cette technique ? Oui et non. Parfois, lorsque votre opérateur vous propos une amélioration de votre contrat (débit, stockage etc.), il existe une option pour refuser ces augmentations. Il est également possible de contacter votre opérateur par téléphone, courrier, mail ou via votre espace client pour en discuter.

Si toutefois, à ce moment précis, il n'est pas possible de refuser l'augmentation, votre opérateur est tenu de vous proposer une autre offre ou de résilier sans frais votre offre actuelle lorsqu'une augmentation du prix est prévue. Sachez toutefois que vous ne disposez que de 4 mois à compter de la date de réception du courrier/SMS/e-mail de l'augmentation du prix pour vous manifester.