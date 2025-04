Freebox Pop S : ce que cache la nouvelle offre ultra compétitive de Free

Free vient de surprendre bon nombre de ses abonnés en dévoilant une nouvelle offre 100% réservée à internet : la Freebox Pop S. Cette dernière cache quelques jolis avantages.

Free est un grand habitué des opérations commerciales agressives. L'opérateur est d'ailleurs bien connu comme étant le champion des prix bas et le prouve une nouvelle fois avec sa nouvelle box : la Freebox Pop S. Son slogan : "fibre et Wi-Fi 7. Tout simplement". Une description concise pour une offre qui l'est tout autant en ne proposant qu'un réseau internet et aucune téléphone fixe ou décodeur TV.

Sur le papier, l'offre de la Freebox Pop S a tout pour plaire à un public de plus en plus répandu : celles et ceux qui ne désirent qu'un abonnement à internet, n'utilisent pas de téléphone fixe et profitent de la télévision via leur ordinateur ou une TV connectée. Une offre compétitive qui plus est puisqu'elle est disponible à partir de 24,99 euros par mois sans augmentation au bout de la première année et sans engagement.

La nouvelle Freebox Pop S dispose d'un excellent rapport qualité/prix. © Free

Une Freebox qui en surpasse une autre

La Freebox Pop S est tout d'abord une exclusivité web. Cela signifie que vous ne pourrez pas la trouver et y souscrire en boutique physique. Cela n'est pas très étonnant puisque de nombreux utilisateurs souscrivent désormais à leur offre internet via un site web.

Tout d'abord, la Freebox Pop S remplace une autre box (toujours disponible sur le site de Free) très répandue : la série spéciale Révolution Light avec sa grosse box noire avec un port USB rouge. Bien que moins chère la première année, avec un tarif de 19,99 euros par mois, la Révolution Light ne dispose que de peu d'arguments face à la nouvelle Freebox Pop S (débit moins bon, prix plus élevé après un an, pas de répéteur inclus sur demande...). Les abonnés Free qui disposent d'une Freebox Revolution Light ont donc tout intérêt à changer de formule pour passer à la nouvelle Pop S.

Au prix de 24,99 euros par mois, vous disposez uniquement d'un abonnement fibre ou ADLS. Pas de décodeur TV ou même de chaines TV incluses. L'une des grandes forces de la nouvelle Freebox Pop S est surtout de proposer du Wi-Fi 7, la dernière génération en date qui commence à apparaitre de plus en plus au sein des offres des grands opérateurs en France. Cette proposition cache cependant un petit revers : vous ne disposerez que du Wi-Fi 7 Bi-band et non du Quad-band que l'on retrouve sur plusieurs autres box, notamment chez Free.

Qu'est-ce que cela signifie ? Concrètement, votre Freebox Pop S ne pourra communiquer qu'avec des bandes de fréquences de 2,4 et 5 GHz. Disposer de davantage de bandes de fréquence permet généralement de disposer de meilleures performances globales, mais surtout de connecter davantage d'appareils sur votre box. La Freebox Pop S est donc à étudier si vous avez l'habitude de beaucoup solliciter votre réseau, notamment avec de multiples appareils. Elle devrait cependant convenir à une large majorité d'utilisateurs.